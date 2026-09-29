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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača, jednog koji je vozio pod dejstvom alkohola i drugog koji je odbio da se podvrgne testu na narkotike, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

- Policija u Boru zaustavila je četrdesetjednogodišnjeg vozača "mazde" koji je vozio sa 1,56 promila alkohola u organizmu, kao i dvadesetdvogodišnjeg vozača "audija" koji je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance - piše u saopštenju.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

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