Policija u Boru isključila vozača (22) koji je odbio testiranje na narkotike, a drugi vozač imao 1,56 promila alkohola
Policijska uprava Bor
VOZAČ "AUDIJA" ODBIO DA SE TESTIRA NA DROGU, PA ZAVRŠIO IZA REŠETAKA: Kontrola saobraćaja u Boru!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača, jednog koji je vozio pod dejstvom alkohola i drugog koji je odbio da se podvrgne testu na narkotike, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.
- Policija u Boru zaustavila je četrdesetjednogodišnjeg vozača "mazde" koji je vozio sa 1,56 promila alkohola u organizmu, kao i dvadesetdvogodišnjeg vozača "audija" koji je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance - piše u saopštenju.
Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
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