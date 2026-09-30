Policijska uprava Sombor
VOZIO KAMION SA SKORO TRI PROMILA: Imao i zabranu upravljanja vozilima, odmah isključen iz saobraćaja
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru isključili su iz saobraćaja pedesettrogodišnjeg vozača koji je u Somboru upravljao teretnim vozilom "mercedes" sa 2,71 promil alkohola u organizmu i za vreme trajanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, saopšteno je iz Policijske uprave Sombor.
- Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava - navodi se u policijskom saopštenju.
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