Slušaj vest

Uhapšeni Andrej Blagojev (23), za kog se sumnja da je visokopozicionirani pripadnik vračarskog klana, svojevremeno je, kako Kurir saznaje, bio poznat javnosti iz potpuno drugačijeg razloga, zbog veze sa Đinom Džinović, ćerkom pevača Harisa Džinovića i Meline.

Đina i Andrej Foto: Društvene Mreže

- Njihova emotivna veza privukla je pažnju javnosti pre tri godine, kada je Đina na društvenim mrežama počela da objavljuje fotografije sa Andrejem. Njih dvoje su se fotografisali zagrljeni, a mlada influenserka tada nije krila emocije prema tadašnjem partneru - kaže izvor i dodaje da ni tada nije bilo poznato čime se Blagojev bavi, iako je sada isplivala šokantna istina s obzirom na to da je uhapšen u Grčkoj gde je, navodno, planirao i likvidaciju.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, Đina i Andrej upoznali su se preko zajedničkog društva, a veza je u početku bila daleko od očiju javnosti.

- Njih dvoje su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. U početku nisu želeli da se mnogo zna o njihovoj vezi, ali su vremenom počeli da se pojavljuju zajedno. Đina je bila veoma zaljubljena, a Andrej je često dolazio po nju i vodio je na različita mesta. Njihova veza je trajala navodno nekih godinu dana, a nakon toga se o Blagojevu ništa nije znalo - rekao je naš izvor i dodao:

- Sumnja se da je u nekom momentu Blagojev uplovio u "prljave" poslove koje je obavljavao za "vračarce", međutim ne zna se kada je ta "saradnja" otpočela.

Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Inače, ćerka popularnog pevača je ranije često objavljivala zajedničke fotografije i romantične trenutke, dok je Andrej, za razliku od nje, svoj privatni život uglavnom uvek držao daleko od javnosti.

Za šta ga terete?

Andrej Blagojev sada se ponovo našao u centru pažnje, ali ovoga puta zbog policijske akcije.

Blagojev je uhapšen u Solunu u koordinisanoj akciji službi bezbednosti Srbije i Grčke. Prema navodima grčkih medija, lisice su mu stavljene u jednom restoranu, a tamošnje vlasti sumnjaju da je u Grčku došao u vezi sa planiranim napadom.

Andrej Blagojev Foto: Ustupljena fotografija

- Naoružani policajci uhapsili su u sredu popodne Srbina u restoranu u Solunu. Operaciju su organizovali i izveli sa apsolutnom tajnošću i preciznošću službenici direkcije za organizovani kriminal, jer su grčke vlasti dobile informacije da je ovaj mladić u Grčku ušao kako bi učestvovao u ubistvu - naveli su grčki mediji.

Kako dalje navode, policajci su izvršili iznenadnu raciju u restoranu koji se nalazi u blizini poznatog hotela na plaži u Solunu. Tu su ga zaustavili i stavili mu lisice, dok su sa njim privedene još tri osobe.

Prema izvorima iz grčke policije, Blagojev je grčku granicu prešao 26. septembra, a njegovo prisustvo u zemlji dovodi se u vezu sa unapred planiranim napadom.

Za njim je raspisana međunarodna crvena poternica zbog pljačke, dok se veruje i da je povezan sa drugim ozbiljnim slučajevima koji su predmet istrage srpskih vlasti.