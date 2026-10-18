NAPAD U KNEZ MIHAILOVOJ ULICI: Državljanin Ukrajine maltretirao dete u centru Beograda, policija reagovala
Policija je sinoć, nešto posle 20 sati, privela muškarca V. V. (27), državljanina Ukrajine, zbog sumnje da je u Knez Mihailovoj ulici, u centru Beograda, napo jedno dete.
Prema rečima očevidaca, slučajni prolaznik je primetio nemilu scenu i odmah stao u zaštitu deteta.
- Čovek je video da stranac maltretira dete, prišao je da pomogne bez razmišljanja. Pozvao je policiju i zadržao V. V. do dolaska službenika. U međuvremenu su došli i roditelji deteta, koji su ga odveli, tako da policajci na licu mesta nisu zatekli napadnutog maloeltnika - kaže izvor i dodaje da je policija preuzela Ukrajinca.
- Budući da je on odbio da uradi alko-test, policajci su pozvali Hitnu pomoć, pa je on sanitetom prevezen na VMA kako bi se uradile neophodne analize. Nakon toga nadležni će odlučiti o daljim koracima u odnosu na V. V. - objašnjava sagovornik.