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U lančanom sudaru koji se juče oko 14.30 sati dogodio u Leskovcu kod Poljoprivredne škole povređen je vozač automobila "ford" koji je naleteo na svadbenu kolonu i izazvao karambol.

Kako se nezvanično saznaje, kolona svatova kretala se iz pravca Zalužnja prema Pečenjevcu, a u udesu su učestvovala četiri vozila.

- "Ford" je najpre udario u automobil u kom je bio sveštenik. Potom je udario u još jedan auto iz kolone i na kraju se zakucao u auto sa mladencima - ispričali su očevici nesreće.

U udesu je povređen vozač "forda" i on je transportovan u Urgentni centar Opšte bolnice u Leskovcu. Konstatovane su mu lakše telesne povrede.

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