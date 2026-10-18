BEŽALI OD POLICIJE I BACILI 40.000 EVRA KORZ PROZOR, PARE LETELE PO PUTU: U filmskoj akciji u Švajcarskoj uhapšen Srbin sa saučesnikom
- U Dalikonu kod Ciriha uhapšeni su državljanin Srbije (48) i Švajcarac (33), a policija je zaplenila više od 60 kilograma droge.
- U pretresima su pronađeni amfetamin, kokain, ketamin, metamfetamin, kanabis i hiljade ekstazi tableta
Kantonalna policija Ciriha zaplenila je više od 60 kilograma droge u Dalikonu, u Cirihu, i uhapsila dvojicu osumnjičenih - državljanina Srbije (48) i državljanina Švajcarske (33).
Kako navodi švajcarski portal blue news, pozivajući se na policijske izvore, dvojici osumnjičenih narko-dilera lisice su stavljene u filmskoj poteri.
- Hapšenju je prethodio sumnjiv susret dvojice muškaraca u četvrtak popodne. Prilikom pretresa muškarca iz Srbije, policajci u civilu su prvobitno pronašli oko dva kilograma kokaina. Drugi osumnjičeni, Švajcarac, potom je pokušao da pobegne automobilom - navode lokalni mediji i dodaju:
- Tokom bekstva, Švajcarac je bacio kroz prozor više od 40.000 evra i mobilni telefon. Pare su se razletele po putu, ali osumnjičeni nije uspeo da izbegne policiju i ubrzo nakon toga je i on uhapšen.
Tokom naknadnih pretresa kuća dvojice osumnjičenih, policija je pronašla veliku količinu droge.
- Zaplenjeno je 34 kilograma amfetamina, 12 kilograma kokaina i nekoliko kilograma ketamina, metamfetamina i kanabisa. Takođe je zaplenjeno hiljade ekstazi tableta i lekova na recept - navode mediji iz Švajcarske.
Policija je, kako dodaju, od muškaraca ukupno oduzela oko 30.000 švajcarskih franaka i 57.000 evra u gotovini.
Uhapšenima se na teret stavlja krivično delo trgovina drogom.
Okružno tužilaštvo u Cirihu zatražilo je da se obojica zadrže u pritvoru.