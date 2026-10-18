Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kantonalna policija Ciriha zaplenila je više od 60 kilograma droge u Dalikonu, u Cirihu, i uhapsila dvojicu osumnjičenih - državljanina Srbije (48) i državljanina Švajcarske (33).

Kako navodi švajcarski portal blue news, pozivajući se na policijske izvore, dvojici osumnjičenih narko-dilera lisice su stavljene u filmskoj poteri.

- Hapšenju je prethodio sumnjiv susret dvojice muškaraca u četvrtak popodne. Prilikom pretresa muškarca iz Srbije, policajci u civilu su prvobitno pronašli oko dva kilograma kokaina. Drugi osumnjičeni, Švajcarac, potom je pokušao da pobegne automobilom - navode lokalni mediji i dodaju:

- Tokom bekstva, Švajcarac je bacio kroz prozor više od 40.000 evra i mobilni telefon. Pare su se razletele po putu, ali osumnjičeni nije uspeo da izbegne policiju i ubrzo nakon toga je i on uhapšen.

Tokom naknadnih pretresa kuća dvojice osumnjičenih, policija je pronašla veliku količinu droge.

- Zaplenjeno je 34 kilograma amfetamina, 12 kilograma kokaina i nekoliko kilograma ketamina, metamfetamina i kanabisa. Takođe je zaplenjeno hiljade ekstazi tableta i lekova na recept - navode mediji iz Švajcarske.

Policija je, kako dodaju, od muškaraca ukupno oduzela oko 30.000 švajcarskih franaka i 57.000 evra u gotovini.

Uhapšenima se na teret stavlja krivično delo trgovina drogom.