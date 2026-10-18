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Na magistralnom putu na ulasku u Užice, u blizini hale „Veliki park“, sinoć se dogodila saobraćajna nezgoda, a prema prvim informacijama sa lica mesta, na teren je upućeno više vatrogasnih, policijskih i vozila Hitne pomoći.

„Otišlo je više vatrogasnih, policijskih i vozila Hitne pomoći. Neprestano se čuju sirene, vozila dolaze i odlaze ka bolnici“, kazao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Foto: Printscreen

Zasad nema potvrđenih informacija o broju učesnika, eventualno povređenim osobama i njihovom zdravstvenom stanju.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene nakon istrage.