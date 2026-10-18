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Danas se navršavaju tačno četiri godine od teške tragedije koja je dve porodice zauvek zavila u crno. Tog 18. oktobra 2022. godine kod Beške su poginuli Boris Majorski (18) i njegova devojka Dejana Neralić (17), kada je na njihov motocikl "mercedesom" naleteo Slobodan B. (83), oduzevši im pravo prvenstva prolaza.

Borisov otac Vladimir Majorski svakodnevno se oglašava na društvenim mrežama i sa prijateljima deli svoju tugu, pa je tako bilo i na današnji, najteži, dan.

- Otkucava sat, taj 18. oktobar… Četiri duge godine kako nisam čuo tvoj glas. Peta zima dolazi, ponovo će se zabeleti mračne ulice naših puteva, koje će i ovog puta ostati bez tvojih tragova. Još jedna besana noć, još jedno jutro bez nade… Još jedan dan u kojem će svet nastaviti da živi, a ja ću se vraćati onom trenutku u kojem je moj zauvek stao. Prolaze godine, Borise moj, menjaju se godišnja doba, ljudi dolaze i odlaze, samo se jedna stvar nikada ne menja - tvoje odsustvo. Ono je u svakom kutku našeg doma, u svakom praznom mestu za stolom, u svakom prazniku koji više nema isti sjaj - napisao je Vladimir Majorski na svom Fejsbuk profilu.

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Dejana Neralić i Boris Majorski Foto: Printscreen Instagram

On kaže da je i posle četiri godine bol za njegovim sinom sve veća.

- Koliko sam ti samo toga želeo reći, koliko puta zagrliti, koliko puta čuti ono tvoje „tata“… A sada razgovaram sa tišinom, gledam u nebo i tražim te među zvezdama. Kažu da vreme prolazi… Prolazi, sine moj, ali ne odnosi ono što najviše boli. Samo me uči da živim sa srcem kojem zauvek nedostaje jedan deo. I opet će doći proleće, procvetaće ruže, ptice će se vratiti svojim gnezdima, ljudi će se radovati novim počecima… Samo se ti, sine moj, nećeš vratiti. A ja ću i dalje biti tvoj tata. Onaj isti koji te je prvi put uzeo u naručje, ne sluteći da će jednog dana morati da nauči kako se živi bez tebe. Četiri godine bez tvog glasa… A čitava večnost ljubavi koja nikada neće prestati. Volim te, Borise moj. Do poslednjeg otkucaja ovog umornog očevog srca - poručuje neutešni otac.

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Vladimir Majorski Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, tinejdžeri su tragičnog dana na motoru krenuli na izlet u etno selo kod Novog Sada. Međutim, na putu kod Beške na njih je u svom "mercedesu" naleteo Slobodan B. iz Krčedina, jer im nije ustupio prvenstvo prolaza.

Mladi par je tada poginuo na licu mesta, a vozač je kasnije prvosnažno osuđen na dve i po godine zatvora.

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