Suđenje kriminalnoj grupi održano je pred bečkim sudom, kada se Srbin A. Č. pojavio vrlo doteran na ročište.

- Bio je u beloj košulji, imao je i moderne naočare, a i frizuru je sredio, u sudnicu je uveden sa lisicama na rukama, a kada je trebalo da se izjasni pred sudom, izričito je rekao da nije kriv. Sve vreme je insistirao na tome da se on ne krije iza imena "Ralph Lauren" - kaže izvor.

Drugi Srbin M. J. takođe je izveden pred sud, a njegov branilac Michael Babić, rekao je posle održanog ročišta za Kurirda se njegov klijent iskreno kaje zbog svega što se dogodilo.

- Moj klijent se iskreno kaje i neizmerno mu je žao zbog svega. I sam je podlegao čarima opojnih droga, ali što se kriminalne karijere tiče, završio ju je zauvek - rekao je branilac Michael Babić za Kurir.