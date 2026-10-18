SRPSKI "RALF LOREN" IZ ZATVORA ŠVERCOVAO KOKAIN: Otkrivena krimi-mreža u Austriji - kripte, snepčet, ogromna zarada i tajni agenti!
- Austrijski istražitelji razotkrili su grupu osumnjičenu za trgovinu kokainom u Beču, a navodni organizator je Srbin A. Č. (28) koji je poslove vodio iz zatvorske ćelije. Akcija je otkrivena kada je organizovao prodaju prikrivenom isledniku.
- Za kilogram kokaina dogovorena je cena od 18.500 evra, a hapšenja su usledila posle primopredaje u Favoritenu. U istrazi su obuhvaćeni još jedan Srbin i dvojica Albanaca, uz zaplenjene drogu, novac i falsifikovana dokumenta.
Austrijski istražitelji razotkrili su, kako Kurir saznaje, grupu osumnjičenu za trgovinu velikim količinama kokaina u Beču, čijim je poslovima navodno upravljao Srbin A.Č. (28) i to iz zatvorske ćelije, a nedavno im je počelo i suđenje.
Sve se razotkrilo kada je Srbin organizovao prodaju navodnom kupcu, ne znajući da se iza toga kriju prikriveni islednici.
Za prodaju kilogram kokaina prikrivenom isledniku dogovorena je cena od 18.500 evra, a hapšenja su usledila nakon primopredaje u bečkom okrugu Favoriten.
Kako saznajemo, istraga je počela nakon dojave poverljivog izvora Saveznoj kriminalističkoj službi Austrije, a potom su se u centru pažnje istražitelja našli zatvorenik i trojica muškaraca, još jedan Srbin i dvojica Albanaca, za koje se sumnja da su za njega obavljali poslove na terenu.
- Osumnjičeni Srbin A. Č., koji se u vreme spornih događaja nalazio u zatvoru Hirtenberg, navodno je putem mobilnog telefona i aplikacije Signal organizovao prodaju narkotika i izdavao instrukcije saradnicima. Na aplikaciji je, kako se sumnja, koristio ime "Ralph Lauren" - kaže izvor.
Istražitelji veruju da su ostali osumnjičeni, među kojima su M. J. (27), V. H. (31) i A. H. (24), imali različite uloge u organizaciji, od predaje droge do preuzimanja novca i komunikacije sa potencijalnim kupcima. Takođe se sumnja da su svi pripadali određenoj kriminalnoj grupi, što je takođe predmet istrage.
Suđenje kriminalnoj grupi održano je pred bečkim sudom, kada se Srbin A. Č. pojavio vrlo doteran na ročište.
- Bio je u beloj košulji, imao je i moderne naočare, a i frizuru je sredio, u sudnicu je uveden sa lisicama na rukama, a kada je trebalo da se izjasni pred sudom, izričito je rekao da nije kriv. Sve vreme je insistirao na tome da se on ne krije iza imena "Ralph Lauren" - kaže izvor.
Drugi Srbin M. J. takođe je izveden pred sud, a njegov branilac Michael Babić, rekao je posle održanog ročišta za Kurirda se njegov klijent iskreno kaje zbog svega što se dogodilo.
- Moj klijent se iskreno kaje i neizmerno mu je žao zbog svega. I sam je podlegao čarima opojnih droga, ali što se kriminalne karijere tiče, završio ju je zauvek - rekao je branilac Michael Babić za Kurir.
Kriptovani telefon
Prema optužnici, prikriveni islednik stupio je u kontakt sa navodnim organizatorom preko aplikacije Signal, predstavljajući se kao zainteresovani kupac.
- Prvobitno je dogovorena prodaja pet kilograma kokaina za 95.000 evra, ali do realizacije tog posla nije došlo zbog problema sa isporukom. Nakon toga, dogovorena je nova primopredaja za 2. mart 2026. godine - navodi se.
Plan je, prema navodima tužilaštva, bio da predaju dva kilograma kokaina, po ceni od 18.500 evra za kilogram.
Kada su dva prikrivena islednika oko 20 časova stigla na dogovorenu lokaciju, pojavio se M. J., koji je, kako se navodi u optužnici, ušao u njihov automobil i predao paket sa kokainom. Istražitelj mu je istovremeno predao 18.500 evra, nakon čega je osumnjičeni uhapšen.
Tokom pretresa stana u kojem je boravio pronađeni su dodatni kokain, ambalaža za pakovanje droge, rukavice od lateksa, gotovina i falsifikovana slovenačka lična kar
Ubrzo su uhapšeni i dvojica državljana Albanije V. H. i A. H, koji su došli u stan dok je policija obavljala pretres.
Tom prilikom, državljani Albanije ostali su zatečeni, a kod jednog od njih pronađena je falsifikovana hrvatska lična karta, dok je kod drugog pronađeno oko tri grama marihuane.
Nalozi stizali iz zatvora
Istražitelji sumnjaju da je navodni organizator nastavio da upravlja poslovima i dok se nalazio iza rešetaka.
- Srbin je navodno saradnicima slao precizna uputstva o tome gde se droga nalazi, kome treba da bude predata, u kojoj količini i na koji način treba postupiti sa novcem od prodaje - kaže izvor.
M. J. je, kako Kurir saznaje, priznao da je po instrukcijama osobe koja se predstavljala kao "Ralph Lauren" od 24. februara do 2. marta u više navrata prodao oko 250 grama kokaina nepoznatim kupcima.
- Istražiteljima je rekao da je iz Srbije došao autobusom u Austriju nakon što mu je prijatelj predložio da tamo može da zaradi novac. Pošto je imao dugove, prihvatio je ponudu, a za svoj angažman navodno je trebalo da dobija između 4.000 i 5.000 evramesečno - dodaje izvor.
Tokom kontrole ćelije u zatvoru Hirtenberg, policija je zatekla Srbina A. Č. sa krvavom rukom, koju je kako se sumnja povredio dok je pokušavao da uništi mobilni telefon i baci ga u toalet. Istražitelji veruju da je uređaj koristio za komunikaciju sa saradnicima, a neposredno pre pretresa ćelije, očigledno je zatvorenik imao dojavu da su njegovi saradnici pohapšeni.
Drogu nudili i preko Snapchata
Prema navodima tužilaštva, državljani Albanije koji su radili za Srbe, V. H. i A. H. su potencijalnim kupcima preko Snapchata slali fotografije i snimke paketa kokaina, kao i snimak marihuane. U pojedinim porukama navodno je nuđen kilogram kokaina, dok je kilogram marihuane nuđen za 3.200 evra.
Sva četvorica se, prema optužnici, terete za učešće u trgovini narkoticima u okviru kriminalne organizacije, dok se dvojici na teret stavlja i posedovanje falsifikovanih ličnih isprava. Jedan od osumnjičenih tereti se i za posedovanje manje količine marihuane.