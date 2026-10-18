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Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na obilaznici oko Čačka, u mestu Parmenac, kada je vozač putničkog automobila marke „fijat“, prema prvim informacijama, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu.

- Cela desna strana automobila je uvučena. Vatrogasci su brzo stigli i reagovali, povređeni su izvučeni iz vozila. Obe povređene osobe prevezene su vozilom Hitne pomoći u čačansku bolnicu, rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća u Ovčarsko-kablarskoj klisuri Foto: RINA

Nesreća se dogodila juče tokom popodnevnih časova.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do udesa zasad nisu poznate. Tokom trajanja uviđaja i akcije spasavanja povređenih putnika saobraćaj je bio obustavljen na obilaznici oko Čačka.

00:52 Saobraćajna nezgoda u Ovčarsko-kablaraskoj klisuri Izvor: RINA