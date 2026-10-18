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U Beogradu, sinoć oko 23.20 kod Orlovače, na obilaznici oko Beograda u smeru za Novi Sad automobil je oborio ženu pešaka staru oko 50 godina koja je, kako je rečeno u Hitnoj pomoći, preminula na licu mesta.

Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći protekla noć u Beogradu bila je veoma teška za dežurne medicinske ekipe koje su obavile ukupno 146 intervencija, od čega 19 na javnim mestima.

Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih astmatičara, kardiovaskularnih bolesnika i pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode.

Kurir.rs/Tanjug

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