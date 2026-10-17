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Po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Novica Antić iz Kragujevca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "izazivanje panike i nereda".

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo, postoje osnovi sumnje da je N.A. na svom profilu na društvenoj mreži "X" 15. oktobra 2026. godine, izneo lažne tvrdnje u vezi da vojnom vežbom Vojske Srbije insinuirajući da se sprema puč.

00:30 Hapšenje Novice Antića Izvor: Kurir

On je pored ostalog u objavi naveo da jedinice Vojske Srbije "par dana pred izbore, u periodu koji nije predviđen za obuku, uvežbavaju taktičke radnje borbe u naseljenom mestu i to u noćnim uslovima"."Ovo sam prošao u avgustu i septembru 2000-te. Miriše na puč?", naveo je Antić.