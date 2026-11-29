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Ruska tehnološka kompanija Neiry razvila je neobičan sistem u kojem ptice nose elektronsku opremu i kamere, dok im se pomoću ugrađenih elektroda utiče na pravac leta. Kompanija ih naziva biološkim dronovima, a sada je počela da prima i komercijalne narudžbine za snimanje iz vazduha.

Posle testiranja u Rusiji, Neiry je pokrenuo probnu uslugu fotografisanja pomoću ovih ptica, koja je za sada dostupna samo na ruskom tržištu. Reč je o neobičnom spoju biologije, neurotehnologije i elektronskih uređaja, koji otvara i pitanje koliko daleko možemo da odemo u pokušaju da kontrolišemo ponašanje živih bića.

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Elektrode u mozgu usmeravaju goluba tokom leta

Sistem se sastoji od elektroda koje se hirurškim putem ugrađuju u određene delove mozga ptice. One su povezane sa malim elektronskim uređajem koji golub nosi na leđima, zajedno sa kontrolerom i drugim komponentama, dok je kamera postavljena na grudima. Tu su i GPS i sistem za upravljanje putanjom, a pojedini delovi opreme napajaju se solarnim panelima.

Princip rada zasniva se na slanju blagih električnih impulsa u određene delove mozga, čime se utiče na sklonost ptice da promeni pravac leta. Kontroler može da čuva unapred zadatu rutu i šalje komande, dok golub i dalje koristi svoje prirodne sposobnosti letenja i izbegavanja prepreka. Dakle, nije reč o upravljanju svakim pokretom poput daljinskog upravljača za igračku, već o sistemu koji utiče na pravac u kojem ptica želi da leti.

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Više od 100 letova i najduži let duži od 10 sati

Prema podacima koje je objavila kompanija, tokom testiranja golubovi su obavili više od 100 letova izvan laboratorije i napravili preko 1.000 fotografija. Neiry tvrdi da je najduži let trajao više od deset sati, dok je kontrola ptica bila moguća sa udaljenosti veće od 100 kilometara.

Kompanija kao moguće oblasti primene navodi pregled dalekovoda, gasovoda, krovova, fasada i drugih delova infrastrukture, ali i praćenje životne sredine. Golubovi bi mogli da snimaju mesta na kojima je teško postaviti klasične dronove ili gde je potrebno dugotrajnije posmatranje.

Snimanje iz vazduha košta najmanje 300.000 rubalja

Neobična tehnologija već je dobila i komercijalnu cenu. Prema objavljenim informacijama, početna cena snimanja iznosi 300.000 rubalja po kvadratnom kilometru, što je približno 3.800 dolara.

Neiry ističe da bi ptice mogle da budu korisne i na mestima gde postoje ograničenja za korišćenje običnih bespilotnih letelica. Kompanija tvrdi da golub nije dron u pravnom smislu, ali takvo tumačenje nije nezavisno potvrđeno od strane nadležnog vazduhoplovnog regulatora.

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Golubovi sa kamerama otvaraju pitanje špijuniranja

Kada ptica nosi kameru i može da leti iznad objekata, puteva i industrijskih postrojenja, neizbežno se postavlja pitanje nadzora. Za razliku od klasičnog drona, golub može da privuče mnogo manje pažnje prolaznika, što je jedan od razloga zbog kojih se tehnologija posmatra i kroz mogućnost prikrivenog snimanja. Neiry kao osnovnu namenu navodi civilne poslove, poput kontrole infrastrukture i fotografisanja iz vazduha.

Pojavila su se i pitanja o mogućoj vojnoj primeni, ali za sada nema potvrde da ruska vojska koristi ove ptice u operacijama u Ukrajini ili da je to zvanični vojni program.

Najveća dilema: šta se dešava sa pticama?

Osim pitanja privatnosti, projekat otvara i ozbiljnu etičku dilemu. Da bi sistem funkcionisao, elektrode moraju hirurški da se ugrade u mozak goluba, a kompanija tvrdi da postupke sprovodi prema odobrenom etičkom protokolu.

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Problem je što za sada nisu javno dostupni nezavisno provereni podaci o ukupnom broju operisanih ptica, eventualnim komplikacijama, smrtnosti tokom zahvata i dugoročnom uticaju implantata na njihovo zdravlje.

Nema ni dovoljno objavljenih podataka koji bi pokazali kako izgleda njihov život nakon dužeg korišćenja ove opreme. Upravo zbog toga stručnjaci upozoravaju da tehnološki napredak ne bi smeo da potisne pitanje dobrobiti životinja.