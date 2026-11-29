Slušaj vest

Skot Aronson, jedan od najuglednijih teorijskih informatičara, rekao je za Gardijan da postoje „dobro potkrepljene glasine“ da su moćni modeli veštačke inteligencije napravili značajan napredak u rešavanju matematičkih problema starih nekoliko decenija, koji se odnose na način na koji svet šifruje poverljive informacije.

U fokusu su OpenAI i Anthropic, kompanije koje razvijaju neke od najnaprednijih AI modela, a ukoliko bi se ispostavilo da veštačka inteligencija može da pronađe nove načine za probijanje određenih sistema zaštite, na udaru bi potencijalno mogli da budu bankarski podaci, privatna elektronska pošta i poverljiva komunikacija državnih institucija.

Foto: Shutterstock

Inače, šifrovanje, poznato i kao enkripcija, predstavlja jedan od temelja bezbednosti na internetu. Zahvaljujući njemu, podaci se pretvaraju u oblik koji neovlašćene osobe ne mogu jednostavno da pročitaju. Ova tehnologija koristi se prilikom obavljanja bankarskih transakcija, slanja privatnih poruka, pristupa nalozima i razmene poverljivih dokumenata.

Sistemi šifrovanja oslanjaju se na složene matematičke probleme za koje je veoma teško pronaći rešenje bez odgovarajućeg ključa. Ako bi neko pronašao novu matematičku prečicu koja omogućava da se određena zaštita zaobiđe, posledice bi mogle da budu ozbiljne.

Foto: Profimedia

AI laboratorije poseduju znanja iz oblasti kriptografije

Jedno od glavnih upozorenja stiglo je od Skota Aronsona, profesora i istaknutog teoretičara računarskih nauka sa Univerziteta u Teksasu. On je naveo da iz više pouzdanih izvora ima saznanja da AI laboratorije možda raspolažu jednim ili više značajnih otkrića iz oblasti kriptografije.

Aronson je kasnije dodatno pojasnio da ima informacije o velikom napretku u teorijskoj kriptoanalizi, ali da taj konkretni rezultat, prema njegovim saznanjima, ne predstavlja neposrednu opasnost za trenutno korišćene sisteme šifrovanja.

Aronson smatra da su nedavna matematička dostignuća AI kompanija pokazala da njihovi modeli mogu da rešavaju probleme za koje su stručnjaci verovali da će ostati nerešeni još decenijama.

Foto: ChatGPT

AI sve uspešnije rešava matematičke probleme

Zabrinutost je pojačana nakon što su kompanije koje razvijaju napredne AI modele objavile rezultate iz matematike i teorijskog računarstva. Neki od tih problema decenijama su predstavljali izazov za istraživače, a novi rezultati pokazali su da veštačka inteligencija može da doprinese rešavanju zadataka za koje se ranije očekivalo da će ostati nerešeni još dugo.

Profesor računarskih nauka Stiven Mardok sa Univerzitetskog koledža u Londonu ocenio je da se granice mogućnosti veštačke inteligencije brzo pomeraju. Matematičar Markus du Sotoj, koji je govorio za BBC Radio 4, upozorio je da još nije jasno kakve bi šire posledice nova otkrića mogla da imaju po šifrovanje. Stručnjaci zato insistiraju da matematičke dokaze treba detaljno proučiti i proveriti pre nego što se izvuku zaključci o njihovoj praktičnoj primeni.

Foto: Shutterstock

Nije isto što i opasnost od kvantnih računara

Inače, godinama se govori da bi dovoljno snažni kvantni računari mogli da ugroze neke od danas široko korišćenih sistema šifrovanja. Oni koriste principe kvantne fizike i predstavljaju drugačiju vrstu tehnologije od klasičnih računara i AI sistema. Stručnjaci već rade na novim metodama zaštite koje bi trebalo da ostanu bezbedne i u vreme kada kvantni računari budu dovoljno razvijeni.

Razlika je u tome što se kod kvantnih računara govori o budućoj računarskoj snazi koja bi mogla da reši određene probleme mnogo brže, dok se kod veštačke inteligencije istražuje mogućnost da ona pronađe nove matematičke postupke za analizu postojećih sistema.

Banke i države već razmišljaju o novoj zaštiti

Banka Engleske je u izveštaju o finansijskoj stabilnosti upozorila da finansijske institucije moraju da prate razvoj sajber-pretnji i da ubrzaju pripreme za prelazak na šifrovanje otporno na kvantne računare. U izveštaju se pominje i mogućnost da napredna veštačka inteligencija iskoristi ranjivosti u kriptografskim sistemima.

Guverner Banke Engleske Endru Bejli takođe je govorio o zabrinutosti zbog sposobnosti novih AI modela i potrebi da kompanije budu oprezne prilikom njihovog puštanja u javnost. Banke, državne institucije i tehnološke kompanije zato bi mogle da budu primorane da ubrzaju unapređivanje zaštite, posebno ako se pokaže da novi matematički rezultati imaju praktičnu primenu u razbijanju pojedinih oblika šifrovanja.

Foto: Shutterstock

Da li su privatni podaci već u opasnosti?

Profesor Alan Vudvord sa Univerziteta u Sariju upozorio je i da eventualno matematičko otkriće ne znači da će šifrovanje biti razbijeno preko noći. Čak i kada bi se pronašao novi način za zaobilaženje određene zaštite, bilo bi potrebno vreme da se utvrdi kako se on može primeniti u praksi. Zbog toga bi institucije koje brzo unaprede svoje sisteme mogle bolje da se zaštite od onih koje budu kasnile sa promenama.

Za obične korisnike trenutno nema potvrde da su bankovni računi, privatne poruke ili mejlovi zbog ovih otkrića postali dostupni hakerima. Najveća nepoznanica ostaje šta su AI kompanije zaista postigle i da li njihovi rezultati mogu da se iskoriste za napade na postojeće sisteme. Ono što je već jasno jeste da će napredak veštačke inteligencije naterati stručnjake za sajber-bezbednost da još pažljivije prate razvoj tehnologije koja čuva naše digitalne podatke.