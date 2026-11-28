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Šta biste rekli kada bi vam neko ponudio da pročitate nastavak romana koji je jedan od najvećih pisaca spalio pred smrt? Upravo to sada mogu da urade ljubitelji književnosti, ali uz jednu veliku razliku – nastavak nije napisao Nikolaj Gogolj, već veštačka inteligencija!

Ruski AI model dobio je zadatak da nastavi čuveni roman „Mrtve duše”, koji je ostao nedovršen još u 19. veku, a rezultat je već izazvao rasprave.

Knjiga je nazvana „Mrtve duše: Preporod”, a iza ovog neobičnog projekta stoji ruska kompanija Sber, koja je razvila model GigaChat. U stvaranju su učestvovali lingvisti, inženjeri i istoričari, a najveći izazov bio je da mašina pokuša da dočara prepoznatljiv Gogoljev stil, satiru i način pripovedanja. Dok jedni smatraju da je ovo fascinantan spoj književnosti i tehnologije, drugi se pitaju da li veštačka inteligencija uopšte može da nadomesti delo velikog pisca.

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Četiri meseca da mašina nauči Gogoljev stil

Prema rečima Vladislava Otrošenka, koji je vodio projekat, bilo je potrebno oko četiri meseca da GigaChat razvije uverljiv književni stil. On je ocenio da se model posebno dobro snašao u razvijanju zapleta i umetničkom delu zadatka, a projekat je nazvao jedinstvenim eksperimentom u ruskoj književnosti.

Iza svega nije stajalo samo unošenje nekoliko rečenica u četbot i čekanje da se pojavi gotov roman. U radu su učestvovali stručnjaci iz različitih oblasti, koji su pomagali da se napravi tekst što bliži književnom svetu koji je Gogolj stvarao. Upravo je to i najveći tehnološki izazov – napraviti tekst koji ne zvuči kao običan odgovor četbota, već kao zaokružena književna priča.

Gogolj spalio rukopis nekoliko dana pre smrti

Nikolaj Gogolj preminuo je 1852. godine, a „Mrtve duše” ostale su jedno od njegovih najpoznatijih, ali nedovršenih dela. Pisac je planirao tri toma, ali je sačuvan samo prvi. Nekoliko dana pre smrti spalio je deo rukopisa drugog toma, pa čitaoci nikada nisu saznali kako je zaista zamislio nastavak priče.

U središtu romana nalazi se Čičikov, prevarant koji obilazi ruske zemljoposednike i kupuje imena preminulih kmetova koji se u državnim evidencijama i dalje vode kao živi. Njegova prevara zasniva se na iskorišćavanju zastarelih spiskova, a Gogolj je u narednim delovima planirao da prikaže moralnu promenu glavnog junaka. Baš taj nastavak priče sada je pokušala da zamisli veštačka inteligencija.

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Jedni kažu da je pogodila duh originala

Novi nastavak već je predstavljen publici u Moskvi, a reakcije su različite. Igor, jedan od posetilaca promocije, smatra da knjiga zaista podseća na duh originala i da ljubitelji Gogolja sada imaju priliku da uporede novo delo sa starim i zamisle kako su se završile Čičikovljeve avanture.

S druge strane, nisu svi oduševljeni. Larisa, posetiteljka Muzeja Gogolja u Moskvi, poručila je da ne veruje da veštačka inteligencija može uspešno da nadoknadi ono što je izgubljeno. Čak je rekla da je takav nastavak neće dirnuti i da ne želi ni da ga čita.

Stručnjaci postavljaju pitanje koje nema lak odgovor

Stručnjak za Gogolja Artjom Nikitin smatra da poznavanje piščevog jezika, stila i načina razvijanja radnje ne znači da možemo da znamo šta bi on napisao u nastavku. Kako je objasnio, književno delo ne nastaje automatski iz svega što je autor ranije stvorio, pa se ne može pouzdano predvideti sledeći korak samo na osnovu prethodnih knjiga.

Veštačka inteligencija može da prepozna obrasce, povezuje informacije i stvara nove tekstove na osnovu materijala na kojem je obučena. Ipak, to što može da napiše priču koja podseća na Gogolja ne znači da može da ponovi njegove lične doživljaje, namere i umetničke odluke.

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Da li će AI jednog dana pisati nastavke svih klasika?

Ovaj projekat ponovo je pokrenuo raspravu o tome koliko daleko veštačka inteligencija može da ode u umetnosti. Ako može da ponudi nastavak romana koji je ostao nedovršen skoro dva veka, postavlja se pitanje da li bi slični eksperimenti mogli da se pojave i sa drugim književnim klasicima. Nikitin upravo upozorava da bi se istom logikom mogli praviti nastavci brojnih poznatih dela, ali da to samo po sebi ne znači da bi oni predstavljali autentičan nastavak autorove zamisli.

Za sada je „Mrtve duše: Preporod” pre svega neobičan susret književnosti i veštačke inteligencije. Jedni će ga čitati iz radoznalosti, drugi će ga odbaciti jer smatraju da klasici ne treba da dobijaju nastavke koje nisu napisali njihovi autori. Ipak, jedno je sigurno – mašina je uspela da pokrene raspravu o tome šta danas uopšte znači biti pisac i gde se završavaju mogućnosti tehnologije, a počinje ljudska kreativnost.