Proverite je l se jedna takva krije u vašem domu?

Proverite je l se jedna takva krije u vašem domu?

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Plišani meda, mačka ili lutka danas mogu da odgovaraju na pitanja, pamte prethodne razgovore, prepoznaju teme koje dete voli i nastavljaju komunikaciju kao da su njegovi mali prijatelji.

Savezna država Njujork odlučila je da zaustavi prodaju jedne takve nove vrste dečjih igračaka koje na prvi pogled deluju kao obične plišane životinje, lutke ili roboti, ali imaju mnogo napredniju funkciju – razgovaraju sa mališanima pomoću veštačke inteligencije.

Njujork je uveo petogodišnju zabranu prodaje i distribucije posebne kategorije igračaka sa ugrađenim AI četbotovima, nakon upozorenja da one mogu da daju neprimerene odgovore, prikupljaju podatke o deci i podstiču ih na razgovore o temama koje nisu primerene njihovom uzrastu. Kompanijama koje prekrše nova pravila prete kazne do 15.000 dolara dnevno, a zabrana počinje da se primenjuje 22. februara 2027. godine.

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Na meti zakona su proizvodi namenjeni deci do 12 godina u koje je ugrađen AI pratilac, odnosno četbot sposoban da vodi razgovore, pamti ranije interakcije i prilagođava odgovore detetu. Posebno je važna mogućnost da takav sistem održava dugotrajan razgovor o ličnim temama i podstiče dalju komunikaciju.

To mogu da budu plišane životinje, lutke, roboti i druge igračke povezane sa internetom. Za razliku od starijih igračaka koje izgovaraju nekoliko unapred snimljenih rečenica kada pritisnete dugme, ovi proizvodi koriste generativnu veštačku inteligenciju i mogu da odgovaraju na različita pitanja.

Zabrana počinje u februaru i trajaće pet godina

Zakon zabranjuje kompanijama da takve igračke proizvode, razmenjuju, drže u ponudi radi prodaje, distribuiraju ili prodaju na teritoriji savezne države Njujork.

Nova pravila stupaju na snagu 22. februara 2027. godine, odnosno 90 dana nakon potpisivanja zakona. Zabrana će važiti pet godina, dok će nadležne institucije u međuvremenu proučavati rizike i moguće koristi ovakvih proizvoda, što znači da tokom predstojeće praznične kupovine 2026. godine ova zabrana još neće biti na snazi.

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Kompanije koje ne budu poštovale zakon mogu da se suoče sa građanskim kaznama do 15.000 dolara dnevno za svaki pojedinačni prekršaj. Njegovu primenu nadgledaće kancelarija državnog tužioca Njujorka, koja može da pokrene postupak i zatraži da se nezakonita prodaja i distribucija zaustave. To je ozbiljan udarac za proizvođače i trgovce koji su planirali da prošire ponudu ovakvih igračaka.

Inače, Njujork nije prva američka savezna država koja je povukla ovakav potez. Kalifornija je ranije usvojila zakon kojim se uvodi četvorogodišnji moratorijum na igračke sa AI četbotovima, a sada joj se pridružio i Njujork, sa zabranom koja traje pet godina. Ove odluke pokazuju da se u SAD sve više pažnje posvećuje bezbednosti proizvoda koji veštačku inteligenciju približavaju najmlađim korisnicima.

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Testiranja otkrila uznemirujuće odgovore

Jedan od slučajeva koji je privukao veliku pažnju javnosti odnosi se na plišanu mačku Contixo AI Pixie-Paw, reklamiranu kao igračku za decu od tri godine. Novinari američkog NBC News testirali su je i otkrili da je, kada su joj postavljali pitanja o istorijskim zločinima, davala detaljne i uznemirujuće opise seksualnog nasilja i pogubljenja.

Problemi nisu otkriveni samo kod jednog proizvoda. Američka organizacija U.S. PIRG Education Fund testirala je sedam igračaka sa četbotovima i objavila rezultate u izveštaju „Trouble in Toyland 2026“. Prema njihovim nalazima, svih sedam davalo je neke informacije o tome gde se u kući mogu pronaći potencijalno opasni predmeti, dok su dve igračke čak nudile korake za paljenje šibice. Dva testirana proizvoda ulazila su i u razgovore o seksualnim temama.

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Problem nisu samo odgovori koje igračke daju

Još jedna velika briga odnosi se na privatnost. Ovakvi uređaji mogu da imaju mikrofone, a pojedini i kamere, pa tokom korišćenja mogu da prikupljaju glasovne i druge podatke. U.S. PIRG je, na primer, tokom testiranja igračke Ropet Kamomo zabeležio da je njena kamera snimala fotografije i u situacijama kada to istraživači nisu očekivali, čak i kada je bio uključen režim namenjen deci.

Stručnjaci upozoravaju i na mogućnost da dete počne da doživljava igračku kao pravog prijatelja, naročito kada ona pamti njegove navike, obraća mu se po imenu i stalno je dostupna za razgovor. Američko psihološko udruženje navodi da ovakva tehnologija otvara pitanja o emocionalnom, društvenom, jezičkom i kognitivnom razvoju najmlađih.

Zbog toga će nadležne institucije u Njujorku tokom narednih godina proučavati i obrazovnu vrednost ovih proizvoda, mogućnost stvaranja emocionalne zavisnosti, uticaj na odnose sa ljudima, kvalitet roditeljske kontrole i način prikupljanja podataka. Posebno će se ispitivati da li igračke mogu da prepoznaju situacije u kojima je dete u opasnosti i kako reaguju na sadržaj koji nije primeren njegovom uzrastu.