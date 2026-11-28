POD HITNO GA RESTARTUJTE AKO DUGO NISTE

POD HITNO GA RESTARTUJTE AKO DUGO NISTE

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Uređaj je gotovo stalno uključen, pored kreveta dok spavamo, na stolu dok radimo i u ruci čim imamo nekoliko slobodnih minuta. Međutim, stručnjaci za sajber bezbednost savetuju da bi jednu jednostavnu naviku trebalo da uvedemo u svakodnevicu: barem jednom nedeljno potpuno da isključimo telefon i ponovo ga uključimo.

Ovaj savet nije samo još jedan trik za ubrzavanje uređaja koji kruži internetom. Američka Nacionalna bezbednosna agencija (NSA) još 2020. godine u svom vodiču za bezbednost mobilnih uređaja preporučila je redovno ponovno pokretanje telefona. Razlog nije samo bolje funkcionisanje sistema već i dodatna zaštita od pojedinih sajber napada koji mogu da ugroze privatnost korisnika.

Iako današnji pametni telefoni imaju sve naprednije sisteme zaštite, to ne znači da su potpuno imuni na napade. Hakeri neprestano traže nove načine da dođu do podataka, a neke metode ne zahtevaju čak ni da korisnik klikne na sumnjiv link ili preuzme zlonamernu aplikaciju. Zato povremeno ponovno pokretanje telefona može da bude jednostavan, ali koristan dodatni korak u zaštiti uređaja.

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Jednostavan potez koji može da oteža posao hakerima

Prema preporuci NSA, korisnici bi trebalo da jednom nedeljno ponovo pokrenu svoje telefone, odnosno da ih isključe i ponovo uključe. Ova procedura poznata je kao softversko ponovno pokretanje ili restart. Njome se prekidaju aktivni procesi i ponovo pokreće operativni sistem, a fotografije, kontakti, poruke i ostali sačuvani podaci ostaju netaknuti.

Razlog zbog kojeg se ovaj savet povezuje sa bezbednošću jeste način na koji pojedini napadi funkcionišu. Zlonamerni programi ponekad mogu da se zadrže u privremenoj memoriji uređaja, odnosno da koriste procese koji nisu trajno upisani u sistem. Kada se telefon ponovo pokrene, takvi aktivni procesi mogu biti prekinuti, pa napadač u nekim slučajevima mora ponovo da pokuša da pristupi uređaju.

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Napadi koji ne zahtevaju klik na link

Jedan od razloga zašto je NSA posebno istakla ovu preporuku jesu takozvani zero-click napadi. Za razliku od klasičnih prevara, kod kojih korisnik mora da otvori sumnjivu poruku, klikne na link ili preuzme zaraženu datoteku, ovde napad može da se dogodi bez takve radnje. Napadači pokušavaju da iskoriste bezbednosne propuste u softveru ili aplikacijama koje obrađuju poruke i druge podatke.

To znači da ni pažljiv korisnik koji ne otvara sumnjive linkove nije automatski zaštićen od svih vrsta sajber napada. Ipak, važno je razumeti da ponovno pokretanje telefona nije čarobno rešenje. Ono može da prekine određene privremene zlonamerne procese, ali ne može da ukloni svaki oblik špijunskog softvera niti da spreči ponovnu infekciju uređaja.

Telefon će možda raditi brže posle restarta

Osim bezbednosti, ponovno pokretanje može da pomogne i kada telefon počne da usporava, aplikacije se zamrzavaju ili internet veza iznenada prestane da radi. Tokom korišćenja u pozadini se izvršavaju brojni procesi, a pojedine aplikacije mogu da izazovu privremene probleme. Restart prekida te procese i ponovo pokreće sistem, zbog čega neke smetnje mogu jednostavno da nestanu. Ipak, ako se problemi stalno vraćaju, potrebno je potražiti njihov pravi uzrok.

Ako se zamagljen vid pojavi iznenada ili zahvati samo jedno oko, odmah potražite medicinsku pomoć Foto: Shutterstock

Ne morate da čekate da se telefon pokvari

Mnogi korisnici posegnu za restartovanjem tek kada ekran prestane da reaguje ili telefon počne da baguje. Međutim, preporuka je da to postane povremena navika, a ne samo poslednje rešenje kada uređaj zakaže. Kompanija Nothing, na primer, u svojim uputstvima takođe preporučuje ručno ponovno pokretanje telefona jednom nedeljno. Ovo ne znači da će svaki telefon bez ovog postupka početi da pravi probleme, već da je reč o jednostavnoj preventivnoj navici.

Kako pravilno da restartujete uređaj?

Postupak je jednostavan i ne zahteva nikakvo posebno tehničko znanje. Na većini Android telefona dovoljno je da pritisnete i zadržite dugme za uključivanje, a zatim izaberete opciju za ponovno pokretanje. Na iPhone uređajima potrebno je da otvorite meni za isključivanje, ugasite telefon i ponovo ga uključite nakon nekoliko trenutaka. Važno je da izaberete običan restart ili isključivanje i ponovno uključivanje, a ne vraćanje na fabrička podešavanja, jer bi taj drugi postupak mogao da obriše vaše podatke.

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Restart nije zamena za antivirusnu zaštitu

Iako ponovno pokretanje može da prekine određene zlonamerne procese, ne treba ga posmatrati kao potpunu zaštitu od hakera. Ako je uređaj kompromitovan ozbiljnijim špijunskim softverom, restart neće nužno rešiti problem. Zato je važno redovno instalirati bezbednosna ažuriranja, preuzimati aplikacije iz zvaničnih prodavnica i izbegavati sumnjive linkove i priloge.

Još nekoliko navika koje štite vaše podatke

NSA u svom vodiču preporučuje i dodatne mere opreza: isključivanje Bluetootha kada nije potreban, pažljivo korišćenje javnih Wi-Fi mreža, ograničavanje nepotrebnog praćenja lokacije i redovno ažuriranje softvera.Posebno je važno da proverite kojim aplikacijama dozvoljavate pristup kameri, mikrofonu, kontaktima i lokaciji.