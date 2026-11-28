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Problem nastaje kada je slika toliko sitna da morate da se naprežete kako biste pročitali titlove, razaznali detalje ili videli šta se dešava u tamnijim scenama. Ono što bi trebalo da bude opuštanje posle napornog dana tako može da postane zamorno za oči.

Dugotrajno gledanje u ekran koji vam nije odgovarajuće veličine ili sa kog teško raspoznajete sliku može da doprinese zamoru očiju, suvoći, peckanju, glavobolji, pa čak i povremenom zamućenju vida.

Kada se tome dodaju višesatno gledanje bez pauze i neodgovarajuće osvetljenje prostorije, neprijatnost može da bude još izraženija. Zato veličina televizora nije važna samo zbog kvaliteta slike i uživanja u omiljenom sadržaju, već i zbog udobnosti tokom gledanja.

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Nije svejedno kolika je dijagonala televizora

Kada sedite nekoliko metara od televizora, veličina ekrana direktno utiče na to koliko prostora slika zauzima u vašem vidnom polju. Što je dijagonala manja, a udaljenost veća, to će slika delovati sitnije, pa će biti teže da pročitate titlove ili uočite detalje u tamnijim scenama.

Zbog toga proizvođači televizora prilikom preporuke veličine ekrana uzimaju u obzir i udaljenost sa koje će se gledati. Samsung, na primer, u vodiču objavljenom u novembru 2026. preporučuje televizore od 43 do 55 inča za udaljenost od oko 1,5 do dva metra, dok za razmak od dva do 2,5 metra navodi dijagonale od 55 do 65 inča.

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Da li mali ekran zaista kvari vid?

Dobra vest je da mali televizor na većoj udaljenosti sam po sebi ne znači da ćete oštetiti oči, ipak, ako stalno pokušavate da razaznate sitna slova, naprežete se da vidite detalje ili gledate u ekran bez pauze, može se javiti privremena nelagodnost. Američka akademija za oftalmologiju navodi da dugotrajno gledanje u digitalne ekrane može da izazove zamor, ali ne i trajno oštećenje vida.

Simptomi mogu da budu suve ili umorne oči, peckanje, glavobolja i povremeno zamućen vid. Jedan od razloga je i to što tokom gledanja u ekran trepćemo ređe nego inače, pa se površina oka može isušiti. Ovakve tegobe uglavnom su privremene, ali mogu da budu prilično neprijatne ako se ponavljaju.

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Kada problem možda nije televizor, već vid

Ako stalno morate da se približavate televizoru da biste pročitali titlove ili jasno videli sliku, nemojte odmah kriviti malu dijagonalu. Moguće je da ekran zaista nije odgovarajuće veličine za prostoriju, ali teškoće sa raspoznavanjem udaljenih predmeta mogu da budu i znak kratkovidosti.

Britanski Nacionalni zdravstveni servis navodi da su među znacima kratkovidosti otežano čitanje natpisa na daljinu, sedenje veoma blizu televizora ili računara, glavobolje i često trljanje očiju. Zato ponavljano škiljenje i približavanje ekranu ne treba automatski pripisivati lošem televizoru.

Posebno obratite pažnju na navike najmlađih

Kod dece je važno razlikovati gledanje televizije sa udaljenosti od dugotrajnog korišćenja telefona i tableta iz neposredne blizine. Američko udruženje za dečju oftalmologiju i strabizam upozorava da dugotrajne aktivnosti na blizinu, uključujući čitanje i korišćenje ekrana, mogu da povećaju rizik od kratkovidosti.

Isti stručnjaci ističu značaj boravka na otvorenom, jer vreme provedeno napolju može da pomogne u zaštiti od razvoja kratkovidosti i usporavanju njenog napredovanja. Preporučuju i pravilo 20-20-20: na svakih 20 minuta gledanja u ekran, pogled treba usmeriti ka objektu udaljenom oko šest metara, najmanje 20 sekundi.

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Kako da podesite televizor za prijatnije gledanje

Prilikom izbora televizora razmišljajte o tome gde će stajati i koliko je udaljen kauč. Veća dijagonala može biti praktičnija u prostranoj dnevnoj sobi, dok bi prevelik ekran u maloj prostoriji mogao da bude neprijatan za gledanje. Važni su i rezolucija, kvalitet slike i sadržaj koji najčešće gledate, jer udaljenost koja odgovara jednom televizoru ne mora biti idealna za drugi.

Važno je i osvetljenje prostorije. Previše svetao ekran u zamračenoj sobi ili refleksija prozora na televizoru mogu da učine gledanje neprijatnijim.Zato podesite osvetljenost i kontrast tako da slika bude jasna, a odsjaj što manji.

Kada je vreme za proveru vida

Ako vam se vid često muti, imate glavobolje dok gledate televizor ili teško raspoznajete natpise i predmete na udaljenosti, nemojte problem rešavati samo kupovinom većeg ekrana. Pregled kod oftalmologa može da pokaže da li vam je potrebna korekcija vida ili postoji drugi razlog za tegobe.

Dakle, ne morate odmah da menjate televizor samo zato što je manji ili udaljeniji od mesta na kom sedite. Mnogo je važnije da sliku vidite jasno i bez naprezanja, da pravite pauze i da ne zanemarujete simptome koji se ponavljaju.