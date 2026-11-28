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Suosnivač Majkrosofta proveo je 27 godina u braku sa Melindom, sa kojom je dobio troje dece i osnovao jednu od najpoznatijih humanitarnih fondacija na svetu. Posle razvoda 2021. godine, ponovo je pronašao ljubav, a njegova veza sa Paulom Herd privukla je veliku pažnju javnosti.

Ljubav se rodila u Majkrosoftu

Bil i Melinda upoznali su se 1987. godine, kada je ona počela da radi u Majkrosoftu. Melinda je bila deo kompanije koja je tada ubrzano rasla, dok je Gejts već bio jedno od najpoznatijih imena u tehnološkoj industriji. Njihov prvi susret nije odmah prerastao u ljubavnu priču, Gejts ju je pozvao na sastanak, ali je ona u početku odbila, da bi se kasnije ipak zbližili.

Venčali su se 1. januara 1994. godine na Havajima. U braku su dobili troje dece, Dženifer, Roja i Fibi, a privatni život su uglavnom držali podalje od javnosti. Dok je Bil razvijao tehnološko carstvo, Melinda je gradila karijeru i kasnije postala jedna od najuticajnijih žena u svetu filantropije.

Foto: Profimedia

Zajedno su promenili i svet humanitarnog rada

Njihova veza nije bila samo porodična i ljubavna, već i poslovna. Godine 2000. osnovali su fondaciju koja je postala poznata po radu na unapređenju zdravlja, borbi protiv siromaštva i podršci obrazovanju širom sveta. Njih dvoje su godinama zajedno donosili velike odluke o tome kako će se trošiti milijarde dolara namenjene humanitarnim projektima.

Ipak, iza slike moćnog para postojali su problemi. Gejts je kasnije potvrdio da je tokom braka imao aferu sa zaposlenom u Majkrosoftu, dok je Melinda govorila o narušenom poverenju i teškoćama koje su se godinama gomilale. U intervjuima je pominjala i svoju zabrinutost zbog njegovih kontakata sa Džefrijem Epstajnom, osuđenim seksualnim prestupnikom.

Foto: AP Jose Luis Magana, New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi

Razvod koji je iznenadio svet

U maju 2021. objavili su da se razvode, posle 27 godina braka. Vest je odjeknula širom sveta, jer je reč bila o jednom od najpoznatijih parova iz tehnološke industrije. Razvod je pravno okončan nekoliko meseci kasnije, a oboje su najavili da će nastaviti da brinu o deci i da će se truditi da sačuvaju ono što su zajedno izgradili.

Gejts je u januaru 2025. rekao da je raspad braka njegova najveća životna greška zbog koje žali. Ipak, kasnije je objasnio da ne bi menjao činjenicu da je sa Melindom dobio troje dece i da su zajedno uradili mnogo dobrog kroz humanitarni rad.

Nova ljubav zove se Paula Herd

Posle razvoda, Gejts je počeo da se pojavljuje u javnosti sa Paulom Herd, udovicom Marka Herda, nekadašnjeg direktora kompanije Oracle. Njihova veza privukla je pažnju medija 2023. godine, kada su počeli da se pojavljuju zajedno na sportskim događajima i drugim javnim okupljanjima.

U februaru 2025. Gejts je u intervjuu za emisiju „Today“ otvoreno potvrdio da su srećni zajedno i da uživaju u putovanjima i zajedničkim aktivnostima, što je bilo jedno od retkih njegovih javnih obraćanja o privatnom životu nakon razvoda.

Bil Gejts na venčanju Džefa Bezosa Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Melinda je nastavila svojim putem

Ni Melinda nije ostala u senci bivšeg supruga. Napustila je zajedničku fondaciju 2024. godine i nastavila da radi kroz sopstvenu organizaciju Pivotal Ventures, usmerenu na podršku ženama i porodicama. Prema dogovoru sa Gejtsom, dobila je 12,5 milijardi dolara za svoj dalji filantropski rad.

U intervjuu za magazin „People“ u aprilu 2025. rekla je da su ona i Bil ostali u korektnim odnosima i da se povremeno viđaju na porodičnim okupljanjima, poput proslava i diploma njihove dece. Govorila je i o tome da je srećna u novoj vezi, ali tada nije želela da otkrije identitet partnera.

Foto: Szwarc Henri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prošlost se ponovo našla u centru pažnje

Početkom ove godine, nakon objavljivanja novih dokumenata iz slučaja Džefrija Epstajna, ponovo su se pojavila pitanja o Gejtsovim ranijim kontaktima sa njim. U jednom dokumentu nalazila se Epstajnova tvrdnja o Gejtsovom privatnom životu, ali je Gejts te navode odlučno odbacio.

Naime, Epstajn je tvrdio da je Bil Gejts imao vanbračne odnose sa Ruskinjama, dobio polno prenosivu infekciju i tražio antibiotike koje bi tajno dao tadašnjoj supruzi Melindi.

Melinda je nakon toga govorila o tome koliko joj teško pada kada se ponovo otvaraju pitanja iz perioda njihovog braka i poručila je da na pitanja o Epstajnovim navodima treba da odgovore ljudi kojih se oni tiču, uključujući njenog bivšeg supruga. Dodala je da je uspela da nastavi dalje i da se danas posvećuje sopstvenom životu i radu.