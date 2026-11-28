Slušaj vest

Crni petak je prošao, potraga za popustima se nastavlja tokom vikenda, ali se očekuje da će eskalirati u takozvani Sajber ponedeljak, kada se najavljuje još jedan talas onlajn akcija. Upravo u danima kada kupci najviše prate snižene cene, prevaranti mogu da iskoriste žurbu i šalju lažne ponude, prave kopije poznatih internet prodavnica ili poruke o navodnim problemima sa dostavom. Zato oprez ne bi trebalo da se završi zajedno sa Crnim petkom.

Posebno treba obratiti pažnju na oglase koji nude neverovatno niske cene, poruke sa linkovima za „hitnu“ kupovinu i obaveštenja da je potrebno doplatiti dostavu. Takve poruke mogu da vode do stranica koje pokušavaju da prikupe podatke za prijavu ili platne kartice. Pre kupovine proverite adresu sajta i podatke o prodavcu, a do prodavnice radije dođite preko zvanične stranice ili aplikacije nego klikom na link iz neočekivane poruke.

Nacionalni CERT Srbije upozoravao je da tokom prazničnih i promotivnih perioda mogu da se pojačaju fišing prevare i pojave lažne internet prodavnice, pa u naredna tri dana treba otvoriti četvore oči.

Foto: ChatGPT

Lažna prodavnica može da izgleda sasvim uverljivo

Prevaranti prave sajtove koji liče na internet prodavnice poznatih brendova, koriste slične logotipe i nude velike popuste. Nekad je razlika skrivena u samoj internet adresi, gde se pojavljuje dodatno slovo, reč ili neobičan nastavak. Check Point je među sumnjivim domenima zabeležio stranice koje su se predstavljale kao poznati trgovci, a neke su bile napravljene da prikupljaju podatke za prijavu ili plaćanje.

Najsigurnije je da do prodavnice dođete sami, tako što ćete adresu ukucati u pregledač ili otvoriti zvaničnu aplikaciju. Ne oslanjajte se samo na link iz oglasa, imejla ili poruke. Nacionalni CERT savetuje da se provere naziv domena, podaci o prodavcu i iskustva drugih kupaca, naročito kada je ponuda neuobičajeno primamljiva.

Foto: ChatGPT

Fišing poruke koje zloupotrebljavaju ime Pošte Srbije

Jedna od čestih zamki su poruke koje navodno stižu od kurirske službe ili pošte. U njima piše da paket nije mogao da bude uručen, da nedostaje podatak o adresi ili da treba platiti malu naknadu za ponovnu dostavu. Link zatim vodi do stranice koja traži lične ili podatke platne kartice.

Nacionalni CERT je u Srbiji upozoravao na fišing poruke koje zloupotrebljavaju ime Pošte Srbije. U opisanom slučaju, građanima je stizala poruka da je adresa nepotpuna i da treba platiti 200 dinara, a lažna stranica tražila je podatke kartice. Ako očekujete paket, proverite status preko zvaničnog sajta ili aplikacije dostavne službe, a ne preko linka iz neočekivane poruke.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prevaranti često računaju na to da će poruka stići baš onda kada kupac zaista čeka paket posle velikih rasprodaja, što je upravo ovih dana.

Tekst može da deluje uverljivo, a može da sadrži i naziv poznate dostavne službe, logo ili broj pošiljke. Ipak, ime pošiljaoca i izgled poruke nisu dokaz da je obaveštenje stvarno. Ako niste sigurni, otvorite sami zvanični sajt dostavne službe i tamo proverite pošiljku.

Poseban znak za uzbunu je kada se od vas traži da unesete broj kartice, datum isteka i sigurnosni kod kako biste platili malu naknadu za dostavu. Takvi podaci mogu prevarantima da omoguće pokušaj neovlašćenih transakcija. Nemojte ih unositi na stranici otvorenoj preko neočekivane poruke, čak ni ako se traženi iznos čini beznačajnim.

Sumnjive poruke mogu da sadrže i linkove koji vode do lažnih stranica napravljenih tako da liče na zvanične sajtove. Obratite pažnju na internet adresu, ali imajte na umu da ni simbol katanca u pregledaču sam po sebi ne potvrđuje da je sajt legitiman. Ako poruka stvara pritisak da odmah reagujete, bolje je da zastanete i proverite je drugim putem.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Ako ste već otvorili link, nemojte unositi podatke niti preuzimati fajlove. Ako ste uneli podatke kartice, odmah pozovite banku koristeći broj sa kartice ili njenog zvaničnog sajta i objasnite šta se dogodilo. Ako ste uneli lozinku, promenite je na zvaničnoj stranici i svuda gde ste koristili istu kombinaciju. Sačuvajte poruku i adresu sumnjivog sajta, jer mogu biti korisne prilikom prijave prevare.

Ne žurite sa plaćanjem preko nepoznatog linka

Poseban znak za oprez je i kada prodavac insistira da novac uplatite direktno na račun nepoznate osobe ili preko načina plaćanja koji ne možete da proverite. Ako odbija da pruži osnovne podatke o prodavnici ili vas požuruje da odmah platite, bolje je da odustanete nego da rizikujete novac i lične podatke.

Za onlajn kupovinu Nacionalni CERT preporučuje i korišćenje posebne karticenamenjene plaćanju na internetu, sa ograničenim iznosom sredstava. Tako se smanjuje rizik da eventualna zloupotreba omogući pristup novcu na glavnom računu.

Foto: Shutterstock

Šta ako ste već kliknuli?

Ako ste samo otvorili sumnjiv link, zatvorite stranicu i nemojte unositi podatke niti preuzimati fajlove. Ako ste upisali lozinku, promenite je na zvaničnom sajtu i na drugim mestima gde koristite istu kombinaciju. Ako ste uneli podatke kartice ili primetili nepoznatu transakciju, odmah kontaktirajte banku preko zvaničnog broja i pitajte da li je potrebno blokirati karticu.

Crni petak je iza nas, ali kupovina se nastavlja tokom vikenda i pred Sajber ponedeljak, 30. novembar. Pre nego što kliknete na „kupi“, proverite adresu sajta, prodavca i način plaćanja. Nekoliko sekundi provere može da vas sačuva od mnogo većeg problema nego što je propušten popust.