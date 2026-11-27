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Vožnja glisera, tuča, pucnjava i upravljanje avionom u GTA 6 zahtevaju različite kombinacije komandi koje igrači obično izvode pomoću kontrolera. Međutim, jedan od učesnika kliničkog ispitivanja kompanije Neuralink uspeo je da obavlja sve te aktivnosti bez fizičkog dodirivanja kontrolera. Umesto palčeva i prstiju, koristi moždani implant koji prepoznaje signale povezane sa njegovim namerama i pretvara ih u komande za igru.

Neuralink je 20. novembra objavio dvominutni snimak demonstracije na kojem pacijent igra GTA 6 na konzoli PlayStation 5. Na snimku upravlja likom Džejsonom, vozi gliser kroz uski kanal, učestvuje u tuči i pucnjavi, a zatim preuzima kontrolu nad hidroavionom. Posebno je zanimljivo što se ne radi samo o pomeranju kursora ili izboru jednostavnih opcija, već o upravljanju različitim radnjama unutar složene video-igre.

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Kako mozak pretvara namere u komande

Jedan od najzanimljivijih detalja demonstracije jeste način na koji pacijent kontroliše avion. Kada želi da podigne njegov nos, zamišlja da desnu šaku pomera unapred. Sistem prepoznaje odgovarajući obrazac moždane aktivnosti i pretvara ga u komandu za igru, bez potrebe da pacijent zaista pomeri ruku.

Sličan princip koristi se i za druge komande. Kada zamisli dodir domalim prstom, implant registruje signal koji je povezan sa pritiskom na dugme kocka na PlayStation kontroleru. Pojedine funkcije pacijent je čak povezao sa zamišljenim pokretima stopala. Na snimku se vidi i grafički prikaz kontrolera, čiji tasteri svetle svaki put kada sistem prepozna odgovarajuću komandu, pa je moguće pratiti kako se njegove namere pretvaraju u konkretne radnje.

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Pre čipa je igrao pomoću štapića

Napredak je posebno značajan kada se uzme u obzir kako je pacijent igrao video-igre pre ugradnje implanta. Tada se uglavnom oslanjao na štapić kojim je upravljao ustima, dodirujući ekran iPada. Takav način korišćenja uređaja ograničavao ga je na jednostavnije igre i zahtevao mnogo fizičkog napora, a duže igranje izazivalo je i bol u vilici.

Sada može da upravlja znatno složenijim igrama, bez potrebe da fizički pomera ruke ili dodiruje ekran. Pacijent je promenu opisao rečima da je osećaj kao da mu se ponovo otvara prozor u svet. Za njega to nije samo mogućnost da igra popularnu video-igru, već i pristup obliku zabave i digitalne interakcije koji mu je ranije bio teško dostupan.

Neuralink je slične mogućnosti već demonstrirao

Ovo nije prvi put da kompanija Ilona Maska pokazuje kako moždani implant može da omogući upravljanje video-igrama. Prvi pacijent, Noland Arbo, još 2024. godine demonstrirao je igranje šaha i igre Civilization 6 koristeći moždane signale. Njegov primer pokazao je da implant može da omogući kontrolu računara bez klasičnih fizičkih uređaja za unos komandi.

Drugi učesnik ispitivanja otišao je korak dalje kombinovanjem moždanog implanta sa posebnim kontrolerom za Counter-Strike 2. Takav pristup pokazuje da tehnologija ne mora da zameni svaki postojeći način upravljanja odjednom, već može da se kombinuje sa drugim uređajima kako bi se dobila preciznija kontrola. Demonstracija GTA 6 sada pokazuje koliko se ovaj princip može proširiti na igre sa velikim brojem različitih komandi.

Foto: Shutterstock

Tehnologija je i dalje u fazi ispitivanja

Neuralinkov implant još nije komercijalni uređaj namenjen širokoj upotrebi. Tehnologija se razvija i testira kroz klinička ispitivanja, a njen primarni cilj je da pomogne osobama sa ozbiljnim motoričkim oštećenjima da ponovo upravljaju računarima i drugim digitalnim uređajima. Mogućnost igranja složenih video-igara predstavlja upečatljivu demonstraciju napretka, ali sama po sebi ne znači da je sistem spreman za svakodnevnu upotrebu kod šire populacije.

Ipak, primer sa GTA 6 pokazuje da se upravljanje mislima postepeno pomera iz laboratorijskih demonstracija ka sve složenijim zadacima. Ako se daljim ispitivanjima potvrde pouzdanost i bezbednost sistema, slični implanti mogli bi da otvore mnogo više mogućnosti ljudima koji zbog povreda ili bolesti ne mogu da koriste standardne kontrolere, tastature i ekrane osetljive na dodir.