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Posle više od decenije čekanja, jedna od najiščekivanijih video-igara svih vremena konačno je dostupna. Grand Theft Auto VI stigao je 19. novembra, a igrače ponovo vodi u Vice City, ovog puta u mnogo većem i detaljnijem svetu. Donosimo sve što treba da znate o novom GTA 6, platformama, muzici, glavnim likovima.

GTA 6 je konačno dostupan: Povratak u Vice City posle 13 godina

Čekanju je došao kraj. Rockstar Games objavio je Grand Theft Auto VI, novo poglavlje jedne od najuspešnijih gejming franšiza u istoriji.

Igra je zvanično lansirana 19. novembra 2026. godine, a prema rasporedu kompanije, dostupna je od ponoći po lokalnom vremenu u različitim regionima. To znači da su i igrači u Srbiji mogli da joj pristupe čim je počeo dan izlaska.

Radnja je smeštena u Leonidu, izmišljenu američku saveznu državu inspirisanu Floridom, dok je centralna lokacija ponovo Vice City. Rockstar obećava do sada najambiciozniji otvoreni svet u istoriji serijala, sa velikim brojem aktivnosti, različitim lokacijama i pričom koja prati dvoje glavnih protagonista.

Foto: GTA promo

Ko su Lucia i Jason i šta donosi nova GTA priča?

Ovoga puta u centru priče nalaze se Lucia Caminos i Jason Duval, kriminalni par koji pokušava da se snađe u svetu punom opasnosti i nepredvidivih situacija.

Njihova priča počinje nakon što jedan naizgled jednostavan posao krene po zlu. Ubrzo se nalaze usred kriminalne zavere koja se proteže širom Leonide, zbog čega će morati da se oslanjaju jedno na drugo.

Lucia je posebno zanimljiva jer predstavlja prvu žensku protagonistkinju u glavnoj priči GTA serijala još od originalnih igara. Igračima će biti omogućeno da prate perspektivu oba lika i istražuju njihov odnos, ambicije i kriminalne poduhvate.

Vice City se vraća u potpuno novom izdanju, sa modernim gradskim životom, plažama, klubovima, luksuznim četvrtima i brojnim drugim lokacijama.

Na kojim konzolama može da se igra GTA 6?

Rockstar Games je za početno izdanje potvrdio dve platforme: PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Važno je naglasiti da GTA 6 za sada nema zvanično potvrđenu PC verziju na dan izlaska. To znači da igrači koji koriste računare neće moći da je pokrenu kroz zvanično izdanje namenjeno konzolama.

Koliko košta GTA 6 u Srbiji?

Igrači u Srbiji za GTA 6 moraju da izdvoje 10.999 dinara, koliko iznosi cena standardnog izdanja za PlayStation 5 i Xbox Series X|S u ponudi domaćih prodavaca Game Centar i GameS. Zanimljivo je da se igra prodaje kao „Code in a Box“, što znači da kupci dobijaju kutiju sa kodom za digitalno preuzimanje, a ne klasičan disk. Za poređenje, američka cena standardnog izdanja iznosi 79,99 dolara, dok konačna cena može da varira u zavisnosti od prodavnice i regiona naloga. PC verzija za sada nije deo početnog izdanja.

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Foto: GTA promo