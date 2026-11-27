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Preklopni telefoni znatno su napredovali od prvih modela, ali njihova konstrukcija i dalje donosi probleme koje klasični pametni telefoni uglavnom nemaju. Najosetljivija tačka ostaje mehanizam za savijanje, odnosno šarka, u koju mogu da prodru prašina i sitne čestice. One mogu da izazovu neprijatno struganje prilikom otvaranja i zatvaranja uređaja, a dugoročno mogu da ugroze i sam mehanizam. Kod standardnih telefona ovakva konstrukcija ne postoji, pa korisnici nemaju isti razlog za brigu pri svakodnevnom korišćenju.

Unutrašnji fleksibilni ekran predstavlja još veći izazov. Njegova površina može da se ošteti čak i pritiskom nokta, dok savijanje i slučajno sedenje na telefonu mogu da izazovu ozbiljnija oštećenja. Problem nije ograničen samo na unutrašnji displej, jer i spoljašnji ekran pojedinih preklopnih modela može biti osetljiviji od onog na klasičnim telefonima. Kada uređaj košta i više od 2.000 dolara, očekivanje je da može da izdrži uobičajenu svakodnevnu upotrebu bez posebnog opreza.

Foto: ChatGPT

Cena je visoka i nakon kupovine

Preklopni telefoni spadaju među najskuplje uređaje na tržištu, a njihova cena nije slučajna. Proizvođači moraju da ugrade dva ekrana, složen mehanizam za savijanje i dodatne komponente koje zahtevaju zahtevniji razvoj i proizvodnju. Međutim, visoka cena sama po sebi ne garantuje da će korisnik dobiti najbolje karakteristike u svakoj kategoriji. Kada se uzme u obzir da ovi uređaji mogu biti manje izdržljivi od klasičnih premijum modela, njihova ukupna vrednost postaje ozbiljno pitanje.

Troškovi se ne završavaju kupovinom. Zamena unutrašnjeg ekrana na nekim modelima, prema podacima navedenim u tekstu, može da košta 579 dolara, što je iznos za koji se može kupiti čitav pristupačniji pametni telefon. Dodatni problem predstavlja i održavanje: Samsung planira da od 1. decembra ukine besplatnu zamenu zaštitne folije za ekran i naplaćuje je 39 dolara, uz porez. Kada se tome dodaju sve skuplje komponente i pritisak na cene memorije, preklopni telefoni postaju još teže opravdana investicija.

Foto: ChatGPT

Plaćate više, ali dobijate određene kompromise

Kupovina najskupljeg telefona obično podrazumeva očekivanje vrhunskih karakteristika, ali preklopni modeli ne ispunjavaju uvek taj standard. Proizvođači moraju da smeste napredne komponente u kućište koje se savija, a istovremeno da zadrže prihvatljivu debljinu i težinu. Zbog toga se često prave kompromisi u oblastima kao što su kamere, baterija, brzina punjenja i otpornost na vodu i prašinu.

Poređenje modela Samsung Galaxy Z Fold 8 i Galaxy S26 Ultra, kao i Appleovih modela iPhone 18 Pro i iPhone Duo, pokazuje da preklopni uređaji u pojedinim važnim kategorijama zaostaju za klasičnim premijum telefonima. To ne znači da su njihove kamere ili baterije loše, već da korisnik za znatno više novca ne dobija nužno najbolje dostupne specifikacije. Takvi kompromisi možda su bili razumljivi kada je tehnologija tek ulazila na tržište, ali posle toliko godina razvoja kupci sve teže prihvataju da najskuplji model istovremeno ima i slabije strane.

Foto: ChatGPT

Aplikacije još nisu prilagođene velikim ekranima

Jedna od glavnih prednosti preklopnih telefona trebalo bi da bude veliki unutrašnji ekran, koji uređaj približava malom tabletu. Međutim, ta prednost ne dolazi do izražaja u svakoj aplikaciji. Programeri moraju posebno da prilagode interfejs različitim dimenzijama i odnosima stranica, a mnoge aplikacije i dalje nisu dovoljno dobro optimizovane za ovakav format. Rezultat mogu biti nepravilno raspoređeni elementi, neiskorišćen prostor i prikaz koji je nepraktičan za svakodnevni rad.

Problem je posebno primetan kod uređaja koji se otvaraju poput knjige, jer njihov unutrašnji ekran ima drugačije proporcije od standardnog telefona. Igre, video-sadržaji i aplikacije za produktivnost mogu da izgledaju drugačije nego što su njihovi autori zamislili, a pojedini programi postaju teško upotrebljivi. Očekivalo se da će proizvođači operativnih sistema i programeri do sada rešiti veliki deo ovih nedostataka, ali oni i dalje postoje, čak i kod novijih modela.

Foto: ChatGPT

Možda vam veliki ekran nije ni potreban

Pre kupovine novog preklopnog telefona vredi postaviti jednostavno pitanje: koliko često zaista koristite njegov unutrašnji ekran? Ideja o uređaju koji se otvara i nudi znatno veću površinu za rad zvuči privlačno, ali svakodnevne navike ne moraju da odgovaraju početnim očekivanjima. Neki vlasnici na kraju otkrivaju da telefon uglavnom koriste zatvoren, dok veliki ekran otvaraju samo u određenim situacijama.

Postoje i pokazatelji da deo kupaca nije u potpunosti zadovoljan takvim uređajima. U neformalnoj anketi čitalaca portala 9to5Mac o modelu iPhone Duo, oko 30 odsto ispitanika navelo je da je vratilo uređaj. Takav rezultat ne predstavlja reprezentativno istraživanje celog tržišta, ali ukazuje na razliku između očekivanja i stvarnog iskustva. Ako veliki ekran ne koristite često, teško je opravdati dodatni trošak, naročito kada postoje klasični premijum telefoni sa boljim karakteristikama u pojedinim oblastima.