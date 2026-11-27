Slušaj vest

FIFA je potvrdila da je pretrpela kriminalni sajber napad tokom kojeg je ostvaren neovlašćen pristup ograničenom skupu ličnih i poslovnih informacija. Prema informacijama koje su se pojavile nakon incidenta, napadači su se predstavljali kao zaposleni u organizaciji kako bi došli do internih podataka. Takav pristup posebno je zabrinjavajući jer pokazuje da napadi ne moraju uvek da počnu iskorišćavanjem tehničke ranjivosti - dovoljno može biti i manipulisanje ljudima koji imaju pristup sistemima.

Prema navodima izvora upoznatih sa slučajem, kompromitovano je manje od 0,1 odsto ukupnih podataka kojima FIFA raspolaže. Ipak, to ne znači da je incident beznačajan, jer se među informacijama koje se pominju nalaze dokumenti koji mogu sadržati osetljive podatke o ljudima i poslovanju federacije. FIFA nije objavila kada se napad dogodio, koliko je osoba pogođeno niti je precizirala kompletnu prirodu kompromitovanih informacija.

Foto: Shutterstock

Grupa tvrdi da je ukrala više od 12 gigabajta

Odgovornost za napad preuzela je grupa koja sebe naziva Handsome Boy Hacking Club. Njeni članovi tvrde da su došli do više od 12 gigabajta internih dokumenata FIFA, uključujući lična dokumenta, finansijske izveštaje, pravnu dokumentaciju i informacije o rukovodstvu. Grupa je prethodno objavila snimke ekrana za koje tvrdi da prikazuju fajlove iz sistema svetske fudbalske organizacije.

Međutim, važno je razlikovati tvrdnje napadača od onoga što je FIFA zvanično potvrdila. Federacija jeste priznala da je došlo do neovlašćenog pristupa podacima, ali nije potvrdila da je ukradena baš sva dokumentacija koju hakerska grupa navodi. Takođe, nije objavila da li su svi podaci zaista dospeli na internet, niti je precizirala njihov sadržaj. Zbog toga stvarni obim krađe još nije u potpunosti poznat.

Foto: ChatGPT

Ne propustite Saveti Crni petak postaje sezona za internet prevarante: Više od 19 miliona pokušaja fišinga za deset meseci

FIFA pokrenula istragu i uključila nadležne organe

Nakon otkrivanja incidenta, FIFA je saopštila da sarađuje sa nadležnim institucijama, uključujući policijske službe. Organizacija je oštro osudila neovlašćeno pribavljanje i objavljivanje informacija, posebno ličnih podataka, uz upozorenje da takvi postupci mogu imati ozbiljne posledice po ljude čija je privatnost ugrožena. Istraga bi trebalo da utvrdi kako su napadači došli do pristupa i koje su informacije zaista kompromitovane.

Poseban problem predstavlja činjenica da se ne zna koliko je pojedinaca ili poslovnih partnera moglo biti pogođeno. Ako se među ukradenim dokumentima nalaze lična dokumenta i finansijski podaci, posledice bi mogle da se protegnu i izvan same organizacije. Takve informacije mogu biti zloupotrebljene za prevare, krađu identiteta ili pokušaje daljeg pristupa drugim sistemima, zbog čega je utvrđivanje njihovog sadržaja jedan od najvažnijih delova istrage.

Foto: ChatGPT

Napad dolazi u osetljivom trenutku za FIFA

Incident se dogodio u periodu pojačane pažnje javnosti prema FIFA i njenom predsedniku Đaniju Infantinu. Organizacija se prethodno suočila sa kritikama zbog plana o prodaji udela u poslovima povezanim sa Svetskim prvenstvom privatnim investitorima. Taj predlog na kraju nije realizovan, ali je izazvao pitanja o načinu upravljanja komercijalnim pravima i finansijskim interesima svetske fudbalske organizacije.

Upravo zbog toga krađa internih dokumenata može imati dodatnu težinu, naročito ako se među njima nalaze poslovni i pravni materijali. Ipak, nema potvrde da su hakeri došli do dokumentacije povezane sa propalim planom, niti da je taj projekat bio cilj napada. Za sada je potvrđeno samo da je pristupljeno ograničenom skupu ličnih i poslovnih informacija, dok se detalji još utvrđuju.

Foto: Shutterstock

Socijalni inženjering ostaje ozbiljna pretnja

Ovaj slučaj ponovo skreće pažnju na socijalni inženjering, tehniku u kojoj napadači manipulišu zaposlenima kako bi dobili pristup informacijama ili sistemima. Umesto da pokušavaju da probiju zaštitu direktno, kriminalci se predstavljaju kao kolege, saradnici ili osobe koje imaju pravo da zatraže određene podatke. Ako zaposleni ne proveri identitet i ovlašćenja osobe koja traži pristup, napadač može da zaobiđe deo bezbednosnih procedura.

Zbog toga zaštita velikih organizacija ne zavisi samo od naprednih bezbednosnih programa, već i od provere identiteta, ograničavanja pristupa i obuke zaposlenih. Čak i sistemi sa ozbiljnim tehničkim merama zaštite mogu biti ugroženi ako neko uspe da iskoristi poverenje ljudi koji u njima rade. FIFA sada mora da utvrdi kako je došlo do upada, koje su informacije iznete i da li postoji rizik od njihove dalje zloupotrebe.