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Sezona velikih rasprodaja nije privlačna samo kupcima i trgovcima. Internet prevaranti koriste povećan broj kupovina kako bi širili lažne ponude i navodili korisnike da ostavljaju podatke platnih kartica na stranicama koje izgledaju kao prave internet prodavnice. Među najčešćim mamcima nalaze se izuzetno povoljne cene mobilnih telefona, popusti na popularne servise i nagradne igre u kojima gotovo svako navodno dobija poklon.

Razmere problema pokazuju podaci kompanije Kaspersky. Tokom prvih deset meseci 2026. blokirano je više od 19 miliona pokušaja pristupa fišing stranicama koje imitiraju internet prodavnice, banke i servise za plaćanje. Samo u prve dve nedelje novembra otkriveno je više od 220.000 spam poruka povezanih sa sezonskim popustima, što je oko 50 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Foto: ChatGPT

Veštačka inteligencija čini lažne ponude uverljivijim

Prevaranti sve češće koriste veštačku inteligenciju za izradu lažnih internet stranica i imejlova koji oponašaju komunikaciju poznatih kompanija. Takve poruke mogu izgledati profesionalno, sadržati prepoznatljive logotipe i biti napisane bez očiglednih gramatičkih grešaka. Zbog toga je kupcima sve teže da na prvi pogled razlikuju pravu ponudu od pokušaja prevare.

Među brendovima čija se imena često zloupotrebljavaju nalaze se Amazon, Apple, Netflix, Shopify i kompanije iz Alibaba grupe, uključujući AliExpress. Prevare nisu ograničene samo na kupovinu fizičkih proizvoda. Lažni popusti za Netflix, Spotify i YouTube Premium koriste se i za krađu korisničkih naloga i podataka platnih kartica, dok se pojedini prevaranti žrtvama javljaju preko WhatsAppa predstavljajući se kao korisnička podrška.

Foto: ChatGPT

Lažni iPhone po ceni koja deluje predobro

Jedan od primera koji su istraživači otkrili jeste lažna ponuda iPhonea 18 Pro Max po izuzetno niskoj ceni. Link iz imejla vodi do internet prodavnice koja imitira sajt telekomunikacionog operatera Telenor. Stranica je napravljena tako da kupac pomisli da kupuje preko poznatog provajdera, dok je stvarni cilj, prema nalazima istraživača, prikupljanje podataka platnih kartica.

Sličan obrazac koristi se i za parfeme i luksuznu kozmetiku. Otkrivena je lažna prodavnica koja se predstavlja kao Sephora i nudi poznate parfeme po višestruko nižim cenama od uobičajenih. Odbrojavanje do isteka ponude, poruke da je ostalo još samo nekoliko komada i ograničenje kupovine na jednu bočicu stvaraju osećaj hitnosti, kako bi kupci doneli odluku pre nego što provere da li je prodavnica autentična.

Foto: Shutterstock

Nagradne igre u kojima svi navodno pobeđuju

Posebno opasan oblik prevare predstavljaju lažne nagradne igre. Korisniku se saopštava da je osvojio telefon, poklon ili neku drugu vrednu nagradu, a zatim se od njega traži da popuni formular sa ličnim podacima. U pojedinim slučajevima traže se i podaci platne kartice, navodno kako bi se pokrili troškovi dostave.

Upravo zahtev za podacima kartice predstavlja jedan od najvažnijih znakova upozorenja. Prevaranti koriste obećanje besplatne nagrade kako bi žrtvu naveli da sama unese podatke koji mogu biti iskorišćeni za neovlašćene transakcije. Činjenica da se od korisnika traži samo mali iznos za dostavu ne znači da je zahtev bezopasan, naročito kada se podaci unose na nepoznatoj stranici.

Foto: ChatGPT

Kako prepoznati ponudu koja krije prevaru

Kaspersky savetuje kupcima da ponude koje dobijaju putem imejla ili društvenih mreža ne otvaraju direktno preko dostavljenih linkova. Umesto toga, potrebno je ručno posetiti zvanični sajt prodavca i proveriti da li ista akcija zaista postoji. Poseban oprez potreban je kada se za preuzimanje nagrade traže podaci platne kartice ili kada se korisnik požuruje da odmah obavi kupovinu.

Veliki popusti sami po sebi nisu dokaz prevare, ali kombinacija neverovatno niske cene, odbrojavanja, ograničenih zaliha i zahteva za osetljivim podacima treba da izazove sumnju. Tokom Crnog petka korisnicima se zato više isplati da odvoje nekoliko minuta za proveru prodavnice nego da zbog prividno povoljne ponude rizikuju novac, naloge i podatke sa svojih kartica.