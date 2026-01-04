Slušaj vest

Prevaranti su često vrlo vešti u imitiranju legitimnih institucija, poput banaka, poreskih uprava ili poznatih kompanija, i koriste psihološke trikove kako bi ubedili starije osobe da otkriju lične podatke ili pošalju novac. Najčešće prevare uključuju pozive ili poruke u kojima se tvrdi da postoji problem na računu, lažne nagradne igre koje traže uplatu male takse, poruke koje navodno dolaze od prijatelja ali sadrže zlonamerni link, ili tvrdnje da računar ima virus i da je potrebna hitna pomoć.

Statistike pokazuju da su upravo stariji korisnici češće meta prevaranata, jer mnogi nisu navikli na digitalne pretnje i ne prepoznaju lako znakove prevare. Prema istraživanjima američke organizacije NCOA (National Council on Aging), skoro 70 odsto starijih osoba koje koriste internet primilo je neku sumnjivu poruku ili e-mail u poslednjih godinu dana, dok je oko 20 odsto njih priznalo da su bar jednom bili ciljana meta finansijske prevare.

Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi?

Na sreću, tehnologija nudi niz alata koji značajno smanjuju rizik i pomažu starijima da koriste internet i mobilne telefone bez stresa. Jedan od najvažnijih vidova zaštite je sigurnosni softver. Antivirusni programi i anti-malware alati skeniraju uređaje i prepoznaju zlonamerne fajlove ili sumnjive linkove pre nego što dođe do problema. Moderni operativni sistemi poput Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a već dolaze sa ugrađenim zaštitama koje upozoravaju korisnika kada pokušava da pristupi nesigurnim sajtovima ili otvori sumnjive fajlove, što dodatno povećava sigurnost.

Dvofaktorska autentifikacija je još jedan ključni alat. Kada se uključuje, korisnik pored standardne lozinke unosi i dodatni kod koji stiže na telefon ili e-mail. To znači da, čak i ako prevarant dobije lozinku, ne može odmah pristupiti nalogu. Ova jednostavna mera značajno otežava krađu identiteta i zloupotrebu računa. Pametni telefoni nude i automatsko blokiranje sumnjivih poziva i poruka, a mnoge aplikacije šalju upozorenja kada se detektuje sumnjiva aktivnost, što dodatno smanjuje rizik od prevare.

Foto: Shutterstock

Redovno ažuriranje smanjuje rizik

Osim tehničke zaštite, edukacija i informisanost igraju ključnu ulogu. Stariji korisnici trebalo bi da nauče da uvek proveravaju poruke i pozive, da ne dele lozinke ni sa kim, pa čak ni sa osobama koje tvrde da su iz banke ili druge institucije. Preporučuje se da, kada primete sumnjive poruke ili pozive, prvo direktno kontaktiraju banku ili osobu koja je navodno poslala poruku. Takođe, veoma je važno ne klikati na sumnjive linkove i ne instalirati aplikacije čiji izvor nije proverljiv.

Redovno ažuriranje uređaja dodatno smanjuje rizik. Operativni sistemi i aplikacije često izdaju ažuriranja koja zatvaraju bezbednosne propuste i štite korisnike od novih pretnji. Starijima je korisno da koriste jednostavne digitalne vodiče koje nude vladine i nevladine organizacije, jer oni jasno objašnjavaju najnovije prevare i daju praktične savete.

Majkrosoft Foto: Shutterstock

Otvorite četvore oči

Praktično iskustvo pokazuje da kombinacija tehničke zaštite i pažljivog ponašanja značajno smanjuje rizik. Stariji koji koriste internet za plaćanje računa, komunikaciju sa porodicom ili čitanje vesti, mogu biti sigurni ukoliko se pridržavaju osnovnih pravila opreza, koriste antivirusni softver, uključuju dvofaktorsku autentifikaciju, blokiraju sumnjive kontakte i redovno ažuriraju uređaje. Internet i mobilni telefoni tada prestaju da budu izvor stresa i postaju korisni alati za svakodnevni život, olakšavajući komunikaciju, zabavu i pristup informacijama.

Tehnologija može pružiti snažnu zaštitu, ali korisnik mora biti obazriv, proveravati sumnjive poruke i razgovarati sa porodicom ili prijateljima kada postoji nejasnoća. Kada se ove dve stvari kombinuju, stariji ljudi mogu koristiti digitalni svet bez straha, sa osećajem sigurnosti i samostalnosti.

