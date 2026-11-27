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Elon Mask želi da u orbitu postavi do milion satelita koji bi funkcionisali kao svojevrsni data centri u svemiru, obrađivali ogromne količine podataka i rezultate slali nazad na Zemlju. Ipak, naučnici upozoravaju da ovaj plan donosi ozbiljne tehničke, finansijske i ekološke izazove.

Mask želi da napravi najveći data centar van Zemlje

SpaceX je dobio odobrenje američkih vlasti za projekat pod nazivom Starmind, koji predviđa stvaranje ogromne mreže orbitalnih računarskih modula. Prema odluci FCC-a, kompanija može da razvije konstelaciju od čak milion satelita koji bi obavljali zadatke obrade podataka direktno u svemiru, umesto u klasičnim data centrima na Zemlji.

Ideja je da se odgovori na sve veću potražnju za računarskom snagom koju pokreću razvoj veštačke inteligencije, veliki jezički modeli i napredni digitalni servisi. Umesto izgradnje ogromnih kompleksa sa serverima na površini planete, SpaceX želi da deo te infrastrukture premesti u orbitu i tako otvori potpuno novu mogućnost za razvoj AI tehnologije.

Zašto Mask želi da premesti AI data centre u svemir?

Jedan od najvećih problema savremenih data centara jeste ogromna potrošnja električne energije. Kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju grade sve veće računarske komplekse, koji zahtevaju snažne sisteme za napajanje i hlađenje. Takvi objekti troše i velike količine vode, dok njihova izgradnja dodatno opterećuje lokalnu infrastrukturu i elektroenergetske mreže.

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SpaceX smatra da bi orbitalni data centri mogli da koriste gotovo neprekidnu Sunčevu energiju, uz manje troškove održavanja i bez potrebe za velikim zemljišnim površinama. Prema ideji kompanije, sateliti bi međusobno komunicirali laserskim vezama, obrađivali podatke u orbiti, a zatim rezultate slali na Zemlju. Na taj način bi se deo računarskih kapaciteta potrebnih za AI izmestio iz zemaljske infrastrukture.

Naučnici upozoravaju na ozbiljan problem: Kako hladiti računare u svemiru?

Iako ideja zvuči futuristički, naučnici upozoravaju da njena realizacija nije nimalo jednostavna. Jedan od najvećih problema predstavlja hlađenje računarskih sistema. Procesori koji obrađuju ogromne količine podataka stvaraju toplotu, a njeno uklanjanje u svemiru predstavlja poseban izazov jer tamo nema vazduha ni vode koji bi omogućili uobičajene metode hlađenja.

Astrofizičar Adam Becker ocenio je za Associated Press da je ideja o milion orbitalnih data centara izuzetno nerealna. On upozorava da postoje osnovna fizička ograničenja u vezi sa odvođenjem toplote, kao i ogromni troškovi proizvodnje i lansiranja tolikog broja satelita. Činjenica da je svemir hladan ne znači da se toplota koju stvaraju računari može jednostavno ukloniti.

Amazon i astronomi protive se Maskovom projektu

SpaceX-ov plan izazvao je zabrinutost i među drugim tehnološkim kompanijama i naučnicima. Amazonova satelitska jedinica Kuiper Systems, kompanija Viasat i Američko astronomsko društvo bili su među onima koji su tražili da regulator ne odobri projekat. Njihove primedbe odnose se na bezbednost orbitalnog prostora, moguće smetnje drugim satelitskim sistemima i posledice po astronomska istraživanja.

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost stvaranja ogromne količine svemirskog otpada. Ukoliko bi se dogodili sudari između satelita, nastali fragmenti mogli bi da ugroze druge letelice u orbiti i izazovu lančane reakcije sudara. Astronomi takođe upozoravaju da bi veliki broj svetlih objekata mogao da oteža posmatranje noćnog neba i naučna istraživanja svemira.

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Kada bi prvi AI data centri mogli da budu lansirani?

Odobrenje FCC-a predstavlja važan regulatorni korak, ali ne znači da će SpaceX odmah početi da lansira milione satelita. Prema uslovima dozvole, kompanija mora da započne raspoređivanje najkasnije do novembra 2033. godine. Do novembra 2035. trebalo bi da postavi najmanje 10 odsto od odobrenog maksimuma, odnosno 100.000 modula, dok je rok za dostizanje polovine konstelacije novembar 2038. godine.