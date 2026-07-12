Slušaj vest

Ova sličica se obično pojavi "sama od sebe" nakon nekog ažuriranja sistema ili slučajnog pritiskanja tastera, ostavljajući vlasnike uređaja u nedoumici da li im je telefon hakovan ili je u pitanju neka skrivena greška u softveru. Istina je, srećom, potpuno bezazlena i krije se u podešavanjima za koja većina ljudi i ne zna da postoje.

Ova ikonica predstavlja prečicu za sistemski meni pod nazivom Pristupačnost (Accessibility). Reč je o posebnom paketu alata koji je dizajniran sa plemenitim ciljem – da olakša korišćenje telefona osobama sa oštećenim vidom, sluhom ili motoričkim poteškoćama. Međutim, mnoge od ovih opcija mogu biti izuzetno korisne i prosečnim korisnicima u svakodnevnom radu, zbog čega operativni sistemi omogućavaju da im pristupite jednim klikom direktno sa početnog ekrana.

Foto: Shutterstock

Zašto se ikonica pojavila i kako je ukloniti sa ekrana

Glavni razlog zašto se ovaj čovečuljak odjednom stvori na traci sa obaveštenjima jeste slučajno aktiviranje prečice pomoću hardverskih tastera. Kod većine modernih Android telefona, ovaj meni se uključuje kada istovremeno pritisnete i držite tastere za pojačavanje i utišavanje zvuka nekoliko sekundi. Ukoliko telefon nosite u džepu ili ga nespretno uhvatite, sistem to može protumačiti kao komandu za paljenje ovih naprednih funkcija.

Ukoliko vam ova ikonica smeta i želite da je sklonite kako bi vam gornja traka bila preglednija, procedura je prilično jednostavna. Potrebno je da uđete u Podešavanja (Settings) svog telefona, pronađete sekciju Dodatna podešavanja ili direktno uđete u stavku Pristupačnost (Accessibility). Tamo potražite opciju koja se zove "Prečica za pristupačnost" (Accessibility shortcut) ili "Meni pristupačnosti" i jednostavno je isključite (deaktivirajte), nakon čega će čovečuljak odmah nestati.

Tajne moći čovečuljka: Šta sve ovaj meni nudi

Iako je prva reakcija mnogih korisnika da ovu opciju odmah ugase, ona u sebi krije nekoliko fantastičnih alata koji vam mogu olakšati život. Najpopularnija funkcija unutar ovog menija je Lupa (Magnification), koja vam omogućava da trostrukim tapkanjem po ekranu uvećate bilo koji deo slike ili sitan tekst koji ne možete da pročitate na sajtovima ili u aplikacijama koje inače ne dozvoljavaju zumiranje.

Druga izuzetno korisna opcija jeste Selektuj za čitanje (Select to Speak). Kada je ova funkcija aktivna, možete obeležiti bilo koji tekst na ekranu – bilo da je u pitanju dugačak novinski članak ili elektronska knjiga, a telefon će vam ga pročitati naglas na srpskom jeziku čistim i prirodnim glasom. Ovo je savršeno rešenje za situacije kada vozite, kuvate ili jednostavno želite da odmorite oči od gledanja u ekran, pretvarajući svaki tekst u instant audio-knjigu.

Foto: Kurir/ D.M.

Prilagođavanje ekrana: Spas za umorne oči i rad u mraku

Meni za pristupačnost nudi i napredne opcije za promenu prikaza boja koje idu korak dalje od klasičnog "Dark Mode-a". Korisnici ovde mogu aktivirati opciju Visoki kontrast teksta (High Contrast Text), koja oko svakog slova iscrtava tanku crnu ili belu ivicu. Ovo drastično poboljšava čitljivost ekrana na jakom suncu ili pod fluorescentnim osvetljenjem, smanjujući zamor očiju tokom dugotrajnog kuckanja.

Takođe, za one koji telefon često koriste kasno uveče u potpunom mraku, tu je opcija Ekstremno zatamnjenje (Extra Dim). Ova funkcija spušta osvetljenje ekrana ispod fabrički dozvoljenog minimuma, što je idealno za čuvanje vida i sprečavanje glavobolja. Upoznavanjem sa ovim skrivenim mogućnostima, ikonica čovečuljka pored sata prestaje da bude dosadna misterija i postaje moćan saveznik u prilagođavanju telefona vašim ličnim potrebama.