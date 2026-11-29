Ko je ovo imao, bio je glavni u kraju

Ko je ovo imao, bio je glavni u kraju

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Među imenima koja su obeležila devedesete posebno mesto imao je Technics, japanski brend čiji su uređaji postali sinonim za ozbiljan kućni zvuk.

Priča o Technicsu počinje 1965. godine, kada je kompanija Panasonic predstavila prvi proizvod pod tim imenom, zvučnik Technics 1. Bio je to kompaktan zvučnik za tadašnje standarde, ali je privukao pažnju jer je uspevao da pruži snažan bas uprkos malom kućištu. Upravo je taj model postavio temelje brenda koji će kasnije postati poznat širom sveta.

Ime Technics potiče od reči „technology“, odnosno tehnologija, a ideja je bila da se muzika reprodukuje što vernije. Nije se radilo samo o tome da uređaj bude glasan, već da zvuk bude čist, precizan i što bliži originalnom snimku. Zato su se iza prepoznatljivih uređaja nalazila ozbiljna istraživanja akustike, elektronike i načina reprodukcije zvuka.

Zvučnici koji su bili deo dnevne sobe

Ko je odrastao uz muzičke stubove i velika kućna ozvučenja, verovatno se seća koliko je Technics umeo da privuče pažnju. Veliki zvučnici, masivna pojačala, svetleći displeji i kasetofoni sa brojnim dugmićima bili su mnogo više od obične tehnike. Često su zauzimali centralno mesto u dnevnoj sobi, a ukućani su znali da se muzika sluša čim se pojača zvuk.

Jedan od važnih modela bio je Technics 7, odnosno SB-7000, predstavljen 1975. godine. Ovaj zvučnički sistem bio je poznat po takozvanom linearnom faznom dizajnu, čija je ideja bila da zvuk iz različitih zvučničkih jedinica stigne do slušaoca što usklađenije. Model je prodat u više od 100.000 primeraka i ostavio je značajan trag u razvoju hi-fi zvučnika.

Gramofon koji je promenio svet muzike

Ipak, Technics nije ostao upamćen samo po zvučnicima. Godine 1970. predstavio je SP-10, prvi gramofon sa direktnim pogonom, kod kojeg je motor direktno pokretao tanjir. Takvo rešenje omogućilo je stabilno okretanje ploče i brzo dostizanje potrebne brzine, što je bilo posebno važno za profesionalnu upotrebu.

Potom je stigao SL-1200, model koji je postao legenda među di-džejevima. Njegova izdržljivost, preciznost i stabilnost učinile su ga omiljenim u klubovima, a kasnije i jednim od simbola hip-hop, disko, haus i tehno kulture. Verzija SL-1200MK2 predstavljena je 1979. godine i dodatno je učvrstila njegov status među profesionalcima.

Kada se muzika slušala, a ne samo puštala

Za razliku od današnjeg vremena, kada se pesma pusti jednim dodirom na telefonu, nekada je slušanje muzike bilo mali ritual. Prvo se izabere kaseta ili ploča, zatim se podesi pojačalo, proveri zvuk i tek onda počinje uživanje. A ako se u kući pojavi Technics, to je za mnoge bio znak da je ozvučenje podignuto na ozbiljniji nivo.

Nije bilo neobično da se uređaji kupuju deo po deo, pa se godinama sastavlja sopstveni sistem. Pojačalo, tjuner, kasetofon, gramofon i zvučnici imali su svoje mesto, a njihovi vlasnici često su tačno znali šta svaki uređaj radi. Za mnoge je to bilo i pitanje ponosa, nije se gledalo samo koliko je muzika glasna, već kako zvuči.

Technics je nestao, pa se vratio

Sa dolaskom digitalne muzike i promenom navika slušanja, interesovanje za klasične hi-fi sisteme počelo je da slabi.Panasonic je 2010. obustavio proizvodnju pod brendom Technics, a poslednji proizvod iz poznate SL-1200 linije bio je model MK6. Ipak, ljubitelji ovog imena nisu ga zaboravili.

Technics se vratio 2014. godine, kada je Panasonic ponovo pokrenuo brend posvećen kvalitetnom zvuku. U ponudu su se vratili vrhunski stereo sistemi, pojačala, zvučnici, mrežni audio-plejeri i slušalice, uz kombinovanje analognih rešenja i savremene digitalne tehnologije.

Stari uređaji i dalje bude emocije

Danas se stari Technics uređaji mogu pronaći na tržištu polovne tehnike, a pojedini modeli privlače pažnju kolekcionara i ljubitelja analognog zvuka. Njihova vrednost zavisi od modela, očuvanosti, ispravnosti i toga da li su originalni delovi sačuvani.

Posebna čar takve opreme jeste u tome što se na njoj vidi koliko je nekada pažnje posvećivano samom iskustvu slušanja muzike. Velika dugmad, metalna kućišta, analogni pokazivači i karakterističan dizajn danas mnogima bude uspomene na vreme kada je muzički sistem bio jedan od najvažnijih uređaja u kući.

Technics je za šest decenija prošao put od jednog zvučnika do svetski poznatog imena u hi-fi industriji. Njegovi uređaji obeležili su razvoj kućnog ozvučenja, gramofona i di-džej kulture, a povratak brenda pokazao je da interesovanje za kvalitetan zvuk nije nestalo. Jer, neke pesme možda danas slušamo preko telefona, ali sećanje na bas koji je tresao dnevnu sobu i dalje ima poseban zvuk.