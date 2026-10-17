Hronika
AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U SVADBENU KOLONU KOD LESKOVCA: U saobraćajnoj nesreći učestvovala 4 vozila, ima teže povređenih
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Jedna osoba je teže povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na starom putu Niš–Leskovac kod Poljoprivredne škole!
Saobraćajna nesreća se dogodila oko 14.30 sati, a učestovala su četiri vozila, potvrđeno je Jugmediji u Policijskoj upravi Leskovac. Jedna osoba je navodno povređena i trenutno se nalazi u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac.
Jugmedia saznaje da je jedan od automobila iz suprotnog smera preticao vozila i udario u kolonu svatova.
Kurir.rs/Jugmedia
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