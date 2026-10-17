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Jedna osoba je teže povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na starom putu Niš–Leskovac kod Poljoprivredne škole!

Saobraćajna nesreća se dogodila oko 14.30 sati, a učestovala su četiri vozila, potvrđeno je Jugmediji u Policijskoj upravi Leskovac. Jedna osoba je navodno povređena i trenutno se nalazi u Urgentnom centru Opšte bolnice Leskovac.

Jugmedia saznaje da je jedan od automobila iz suprotnog smera preticao vozila i udario u kolonu svatova.

Kurir.rs/Jugmedia

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