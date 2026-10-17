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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se oko 15 časova u selu Cerovac na Valjevskom putu.

Kako piše lokalni portal "Vesti Šabac" vozač "fiat Stila" je preticao kolonu vozila i direktno udario u "Opel Astru" u kojoj su bile dve mlade devojke.

Svi učesnici u saobraćajnoj nesreći su zbrinuti.

Tri osobe zadobile lake telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Šabac-Valjevo, saznaje Tanjug.

Oba vozila su potpuno smrskana i pričinjena je veća materijalna šteta, srča je svuda po putu, a prednje strane vozila su potpuno uništene.

Kurir.rs/Tanjug

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