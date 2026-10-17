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PRETICAO KOLONU I DIREKTNO SE ZAKUCAO U "OPEL", U NJEMU BILE DVE DEVOJKE Detalji teške nesreće kod Šapca: Troje povređeno, oba vozila SMRSKANA
- Teška nezgoda dogodila se oko 15 časova u selu Cerovac na Valjevskom putu, kada je vozač 'fiat Stila' preticao kolonu i udario u 'Opel Astru'.
- Tri osobe su zadobile lake telesne povrede i svi učesnici su zbrinuti.
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se oko 15 časova u selu Cerovac na Valjevskom putu.
Kako piše lokalni portal "Vesti Šabac" vozač "fiat Stila" je preticao kolonu vozila i direktno udario u "Opel Astru" u kojoj su bile dve mlade devojke.
Svi učesnici u saobraćajnoj nesreći su zbrinuti.
Tri osobe zadobile lake telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Šabac-Valjevo, saznaje Tanjug.
Oba vozila su potpuno smrskana i pričinjena je veća materijalna šteta, srča je svuda po putu, a prednje strane vozila su potpuno uništene.
Kurir.rs/Tanjug
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