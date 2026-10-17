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Kako nezvanično saznajemo, u Kragujevcu je danas uhapšen bivši predsednik Vojnog sindikata Novica Antić jer je na društvenim mrežama kačio lažne objave u kojima je ubeđivao građane da Vojska Srbije sprema puč!

Akcija hapšenja izvedena je, kako saznajemo, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je Antić širio lažne informacije u cilju izazivanja panike i nereda.

Na svom profilu na društvenoj mreži "X" Antić je 15. oktobra objavio da jedinice Vojske Srbije "par dana pred izbore, u periodu koji nije predviđen za obuku, uvežbavaju taktičke radnje borbe u naseljenom mestu i to u noćnim uslovima". "Ovo sam prošao u avgustu i septembru 2000-te. Miriše na puč?", naveo je Antić pored ostalog.

Da je u pitanju lažna vest, potvrđeno nam je iz više izvora.