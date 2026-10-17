Hronika
TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU ŠABAC-VALJEVO: Troje povređenih, dve osobe u teškom stanju
- Na magistralnom putu Šabac-Valjevo dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su povređene tri osobe.
- Dve osobe su u teškom stanju, a sumnja se da je vozač 'fiata' pri obilasku kolone izgubio kontrolu i udario u 'opel korsu'.
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na magistralnom putu Šabac-Valjevo.
Prema prvim informacijama, tri osobe su povređene, a dve se nalaze u teškom stanju.
Kako se saznaje, sumnja se da je vozač automobila "fiat" pokušao da obiđe kolonu i tom prilikom je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u automobil marke "opel korsa".
Na mestu nezgode nalaze se policija i vatrogasci.
Uviđaj je u toku.
Kurir.rs/Informer
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