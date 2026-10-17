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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na magistralnom putu Šabac-Valjevo.

Prema prvim informacijama, tri osobe su povređene, a dve se nalaze u teškom stanju.

Kako se saznaje, sumnja se da je vozač automobila "fiat" pokušao da obiđe kolonu i tom prilikom je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u automobil marke "opel korsa".

Na mestu nezgode nalaze se policija i vatrogasci.

Uviđaj je u toku.

Kurir.rs/Informer

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