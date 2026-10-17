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Profesor Pravnog fakulteta Vladimir Vuletić i nekadašnji potpredsednik FK Partizan, Vladimir Vuletić, trebalo je u utorak da održi predavanje na svom fakultetu, ali je on tog dana pronađen mrtav u svom stanu na Zvezdari. Danas je kremiran u 14 sati na Novom groblju.

Prema našim saznanjima, on je poslednje predavanje održao 7. oktobra, prošle srede, a naredno mu je bilo zakazano za 13.oktobar, ali se nije pojavio, pa su ga zabrinuti studenti zvali na telefon.

Međutim, to je bio treći dan kako se nikom nije javio na telefon, pa su četvorica studenata došla na Zvezdaru, do njegovog stana, i pronašli ga mrtvog.

Oni su, kako je Kurir ranije pisao, policiji izjavili da nisu imali ključ od stana, već da su se preko krova zgrade popeli na njegov balkon i tamo ga našli bez znakova života. Odmah pored nalaze se vrata koja vode u saunu.

Vladimir Vuletić sahrana Foto: Ilija Ilić

Vuletić je kremiran danas u 14 sati na Novom groblju u Beogradu, gde su prethodno njegovi stric i strina sa svojom decom, primali izraze saučešća.

Poslednju poštu došlo je da mu oda oko stotinu prijatelja, kolega i studenata, dok su govor držali njegov brat od strica i dvojica kolega.

- Javni progon koji je doživeo sveo se na optužbe koje su se pretvorile u odbranu njegovog najdražeg Partizana. To je izazvalo ćutanje mnogih, pa i onih koji su mu bili bliski - rekao je, između ostalog, jedan od dvojice Vuletićevih kolega, koji su držali govor.

Drugi kolega i prijatelj opisao je profesorov život i naglasio da je najviše voleo Pravni fakultet.

Vladimir Vuletić sahrana Foto: Ilija Ilić

- Dragi Vlado, u kasnim popodnevnim satima, u utorak, sam saznao tužnu vest, da ti više nisi sa nama. Ponadao sam se da je u pitanju tvoja nova šala, ali ti si ipak otišao bez pozdrava, neočekivano i prerano. Voleo si život, voleo si ljude, voleo si tvoj Šabac, iliti mali Pariz, kako si ga zvao. Voleo si Partizan, a ponajviše od svega voleo si tvoj Pravni fakultet u Beogradu. Amfiteatar, popularna "petica", bila je popunjena do poslednjeg mesta, kada si ti držao predavanja i vežbe. Tako je bilo i u sredu 7. oktobra, ove godine, kada si poslednji put stao pred svoje studente, brucoše, koji su te čekali i sada u utorak, ali te, na žalost svih nas, nisu dočekali - rekao je Vuletićev prijatelj i dodao:

- Često ironičan i sarkastičan, često neshvaćen, uvek svoj i slobodan. Nikada nisi zaboravio ko si i šta si. Uvek si isticao da si Srbin i patriota. Poslednjih meseci si često u društvu pevušio pesmu Arsena Dedića "Odlazak", a u njoj piše: "Tamo, tamo da putujem, tamo, tamo da tugujem, da čujem one stare basne, da mleko plave bajke sasne, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama". Putuj, moj dragi Vlado, u neki bolji i pravedniji svet, u kojem ćeš sigurno biti spokojniji, srećniji i slobodniji. Tamo, u nekom boljem svetu, čekaju te tvoji roditelji - rekao je u svom govoru, između ostalog, drugi govornik na Vuletićevom ispraćaju.

1/27 Vidi galeriju Sahrana Vladimiru Vuletiću Foto: Ilija Ilić

Na kraju je govor održao i Vuletićev brat od strica koji je naglasio da je Vuletiću bilo narušeno zdravlje.

- Znao je da sluša i razume i da u najtežim trenucima pronađe prave reči utehe i snage. Svoje životne bitke, naročito one sa narušenim zdravljem, vodio je sam, odbijajući mogućnost da u nečijim očima vidi sažaljenje. Njegova bol je prestala, a on je sada postao naš neprebol. Ti odlaziš u zagrljaj ocu i majci, ali živećeš večno uz naša sećanja - rekao je rođak u svom govoru, između ostalog.

Nakon toga putem zvučnika puštena je pesma "Igrajmo taj tango smrti", koja je poznata i kao fraza navijača Partizana, dok je njegov sanduk bio prekriven njihovom zastavom.

Kako smo ranije pisali, poštu su došli da odaju i predsednik političke organizacije Srpska desnica Miša Vacić, pevačica Kija Kockar, trener FK Partizan Saša Ilić i predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov.

Kija Kockar Foto: Ilija Ilić

Među prisutnima bila je i Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, koja je stigla u pratnji desetak mladića zaduženih da je štite od fotografa.

Na poslednjem ispraćaju Vladimiru Vuletiću, okupio se i veliki broj grobara koji su uz paljbu baklji odali poštu nekadašnjem potpredsedniku FK Partizan.