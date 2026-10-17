Oko 100 ljudi okupilo se na Novom groblju u Beogradu na poslednjem ispraćaju nekadašnjeg potpredsednika FK Partizan i profesora Pravnog fakulteta Vladimira Vuletića, koji je u utorak pronađen mrtav u svom stanu na Zvezdari. Među prisutnima bila je i Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, koja je stigla u pratnji desetak mladića zaduženih da je štite od fotografa.