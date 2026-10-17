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GROBARI PRAVILI BAKLJADU NA ISPRAĆAJU VLADIMIRA VULETIĆA: Belivukova žena utučena došla da se oprosti od njega, kovčeg u bojama "Partizana" (FOTO)
- Na Novom groblju u Beogradu okupilo se oko 100 ljudi na poslednjem ispraćaju Vladimira Vuletića, nekadašnjeg potpredsednika FK Partizan i profesora Pravnog fakulteta.
- Među prisutnima je bila i Bojana Belivuk, koju je pratilo desetak mladića, dok su fotografi bili udaljeni.
- Poštu su odali i Miša Vacić, Kija Kockar i Saša Ilić, a grobari su palili baklje u znak oproštaja.
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Oko 100 ljudi okupilo se na Novom groblju u Beogradu na poslednjem ispraćaju nekadašnjeg potpredsednika FK Partizan i profesora Pravnog fakulteta Vladimira Vuletića, koji je u utorak pronađen mrtav u svom stanu na Zvezdari. Među prisutnima bila je i Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, koja je stigla u pratnji desetak mladića zaduženih da je štite od fotografa.
Poštu su došli da odaju i Miša Vacić, Kija Kockar i Saša Ilić.
Na poslednjem ispraćaju Vladimiru Vuletiću, okupio se i veliku broj grobara koji su uz paljbu baklji odali poštu nekadašnjem potpresedniku FK Partizana.
Sahrana Vladimiru Vuletiću Foto: Ilija Ilić
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Vladimir Vuletić sahrana Foto: Ilija Ilić
Telo profesora biće sahranjeno u porodičnoj grobnici u Šapcu.
(Kurir.rs)
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