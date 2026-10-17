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Oko 100 ljudi okupilo se na Novom groblju u Beogradu na poslednjem ispraćaju nekadašnjeg potpredsednika FK Partizan i profesora Pravnog fakulteta Vladimira Vuletića, koji je u utorak pronađen mrtav u svom stanu na Zvezdari. Među prisutnima bila je i Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, koja je stigla u pratnji desetak mladića zaduženih da je štite od fotografa.

Poštu su došli da odaju i Miša Vacić, Kija Kockar i Saša Ilić.

Na poslednjem ispraćaju Vladimiru Vuletiću, okupio se i veliku broj grobara koji su uz paljbu baklji odali poštu nekadašnjem potpresedniku FK Partizana.

Sahrana Vladimiru Vuletiću Foto: Ilija Ilić

Vladimir Vuletić sahrana
Vladimir Vuletić sahrana Foto: Ilija Ilić

Telo profesora biće sahranjeno u porodičnoj grobnici u Šapcu.

(Kurir.rs)

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