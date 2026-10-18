UKRAJINAC NAKON NAPADA NA DETE TUKAO I POLICAJCA: Detalji drame u Knez Mihailovoj ulici, pripadnik MUP završio na VMA
- Državljanin Ukrajine V. V. (27) uhapšen je u Knez Mihailovoj ulici zbog sumnje da je napao dete, a potom i policajca.
- Prilikom privođenja udario je policajca dva puta pesnicom u glavu, nakon čega je savladan i odveden u pritvor.
- Povređeni pripadnik MUP-a zbrinut je na VMA, gde su mu konstatovane lake povrede glave.
Državljanin Ukrajine V. V. (27), koji je uhapšen sinoć oko 20 sati zbog sumnje da je napao dete u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, sumnjiči se i da je tukao policajca.
Prema nezvaničnim informacijama, mladić je prvo nasrnuo na dete, pod još uvek nepoznatim okolnostima, a tada ga je jedan prolaznik savladao i pozvao policiju.
Međutim, po dolasku policije dete su već odveli roditelji, a policijski službenici su prišli V.V. kako bi ga priveli, ali on je tada pesnicom dva puta udario jednog policajca u glavu.
Osumnjičeni je nakon toga savladan i odveden u pritvor, a povređeni policajac je zbrinut na VMA, gde su mu konstatovane lake povrede u vidu nagnječenja glave.
V. V. se na teret stavlja krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, a za to krivično delo preti mu kazna od jedne do pet godina zatvora. Takođe, on je odbio alkotestiranje.