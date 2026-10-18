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Državljanin Ukrajine V. V. (27), koji je uhapšen sinoć oko 20 sati zbog sumnje da je napao dete u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, sumnjiči se i da je tukao policajca.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić je prvo nasrnuo na dete, pod još uvek nepoznatim okolnostima, a tada ga je jedan prolaznik savladao i pozvao policiju.

Međutim, po dolasku policije dete su već odveli roditelji, a policijski službenici su prišli V.V. kako bi ga priveli, ali on je tada pesnicom dva puta udario jednog policajca u glavu. 

Osumnjičeni je nakon toga savladan i odveden u pritvor, a povređeni policajac je zbrinut na VMA, gde su mu konstatovane lake povrede u vidu nagnječenja glave.

V. V. se na teret stavlja krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, a za to krivično delo preti mu kazna od jedne do pet godina zatvora. Takođe, on je odbio alkotestiranje.

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