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Teška saobraćajna nesreća dogodila se na ulazu u Višnjičku ulicu, na Karaburmi u Beogradu, a u njoj je oštećeno više vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, udes je izazvao vozač automobila marke "mercedes" G klase, a navodno se zakucao u više automobila.

Na mestu saobraćajne nesreće nalaze se policija i ekipe Hitne pomoći.

Za sada nije poznato kakvo je stanje učesnika nezgode, niti kako je došlo do sudara.

Kako pišu očevici na društvenim mrežama, u sudaru je učestvovao i automobil marke "reno klio", koji je pretrpeo velika oštećenja.

Njemu su razvaljena vrata, a prednji deo vozila je potpuno smrskan. Vrata na tom vozilu su razvaljena, a prednji deo automobila potpuno uništen, a od siline udarca oštećen je i semafor.