"MERCEDES" G KLASE SE ZAKUCAO U VIŠE AUTOMOBILA U BEOGRADU: Smrskana vozila u Višnjičkoj ulici, Hitna pomoć i policija na terenu (foto)
- Teška nezgoda dogodila se na ulazu u Višnjičku ulicu na Karaburmi, a oštećeno je više vozila.
- Prema nezvaničnim informacijama, vozač mercedesa G klase zakucao se u više automobila, među njima i u reno klio.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se na ulazu u Višnjičku ulicu, na Karaburmi u Beogradu, a u njoj je oštećeno više vozila.
Prema nezvaničnim informacijama, udes je izazvao vozač automobila marke "mercedes" G klase, a navodno se zakucao u više automobila.
Na mestu saobraćajne nesreće nalaze se policija i ekipe Hitne pomoći.
Za sada nije poznato kakvo je stanje učesnika nezgode, niti kako je došlo do sudara.
Kako pišu očevici na društvenim mrežama, u sudaru je učestvovao i automobil marke "reno klio", koji je pretrpeo velika oštećenja.
Njemu su razvaljena vrata, a prednji deo vozila je potpuno smrskan. Vrata na tom vozilu su razvaljena, a prednji deo automobila potpuno uništen, a od siline udarca oštećen je i semafor.
Više informacija očekuje se nakon uviđaja.