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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Užicu poginuo je Užičanin N. Đ., dok su četiri člana njegove porodice, među kojima je i dvoje maloletne dece, povređena. Povređeni su zbrinuti u užičkoj bolnici.

Foto: Printscreen

Nesreća se dogodila oko 23 časa, na magistralnom putu kod sportske hale Veliki park.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil marke „kia“, užičkih registarskih oznaka, kojim je upravljao N. Đ., kretao se iz pravca Sevojna ka Užicu, kada je prešao u suprotnu saobraćajnu traku i sudario se sa automobilom marke BMW, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao mlađi muškarac.

Lekari užičke bolnice pokušali su da reanimiraju N. Đ, ali, nažalost, nisu uspeli da mu spasu život.

U automobilu sa njim nalazili su se supruga, njihovo dvoje maloletne dece i njegova majka. Svi su zadobili povrede, ali prema dostupnim informacijama, nisu životno ugroženi.