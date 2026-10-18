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Kineski državljanin (37) teško je povređen danas oko 15 sati kao pešak, u Bulevaru umetnosti, kod YU Biznis centra na Novom Beogradu, kada je na njega naleteo automobil.

Još uvek se utvrđuje kako je došlo do nesreće, a muškarac je zadobio teške povrede.

Njega su lekari Hitne pomoći prevezli u Urgentni centar, gde je utvrđeno da ima prelom ramena i povredu glave.

Nakon istrage biće rasvetljeno kako je došlo do teške saobraćajne nesreće.

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