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POŽAR NA BEŽANIJSKOJ KOSI: Vatra izbila u prizemlju zgrade, stanari hitno evakuisani!
- Na Novom Beogradu, u Ulici Nikole Dobrovića, danas oko 14.50 izbio je požar u stanu u prizemlju zgrade na Bežanijskoj kosi.
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Na Bežanijskoj kosi u Beogradu, u Ulici Nikole Dobrovića, danas oko 14.50 sati došlo je do požara u stanu, a na terenu su trenutno tri vatrogasna vozila.
Vatra je izbila u prizemlju jedne zgrade.
Pre dolaska vatrogasaca požar su gasile komšije, a buktinja je ubrzo lokalizovana.
Svi stanari zgrade su na vreme evakuisani, a trenutno nije poznato da li ima povređenih.
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