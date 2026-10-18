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Na Bežanijskoj kosi u Beogradu, u Ulici Nikole Dobrovića, danas oko 14.50 sati došlo je do požara u stanu, a na terenu su trenutno tri vatrogasna vozila.

Vatra je izbila u prizemlju jedne zgrade. 

Pre dolaska vatrogasaca požar su gasile komšije, a buktinja je ubrzo lokalizovana.

Svi stanari zgrade su na vreme evakuisani, a trenutno nije poznato da li ima povređenih.

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