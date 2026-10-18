Hronika
PRIZOR NA AUTO-PUTU KOD VRČINA UZNEMIRIO VOZAČE: Crveni auto prevrnut na krovu, vrata otvorena, stvari rasute okolo (foto)
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Na auto-putu Beograd-Niš kod Vrčina danas je došlo do saobraćajne nesreće, a jedan automobil završio je na krovu.
Vozači su snimili šokantan prizor - crveni automobil prevrnut na krov nalazi se u zaustavnoj traci.
- Ispred njega postavljen je trougao kako bi upozorio druge vozače na prepreku na putu. Vidi se da je automobil ulubljen, gepek i vrata su otvoreni, a stvari su poispadale iz vozila. Nije prijatan prizor, nadam se da su oni koji su bili u kolima dobro - rekao je jedan od očevidaca.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do prevrtanja automobila kod Vrčina, kao ni da li ima povređenih.
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