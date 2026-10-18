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U noći između subote i nedelje došlo je do žestoke svađe, a potom i tuče, u kojoj su povređeni državljanin Srbije (45) i Bosne i Hercegovine (53) u austrijskom gradu Tirolu.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, svađa je prerasla u fizički sukob u kom je neimenovani napadač prvo dva puta snažno udario u glavu 53-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine. Nesrećni čovek je od siline udarca pao unazad i potiljakom udario u beton. Međutim, nasilnik se tu nije zaustavio – zgrabio je gvozdenu šipku i njom udario 45-godišnjeg državljanina Srbije direktno u glavu, nanesevši mu duboku posekotinu. Nakon brutalnog napada, počinilac je pobegao sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

Povređenima je prva pomoć ukazana na licu mesta. Državljanin BiH (53) je zbog teških povreda hitno prevezen u kliniku u Insbruku, dok je 45-godišnji Srbin transportovan u bolnicu u Halu. Austrijska policija intenzivno traga za nepoznatim napadačem, a istraga je u toku.