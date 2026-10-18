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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su danas u Kruševcu S.C. (33) zbog sumnje da je neovlašćeno držao opojne droge.

Policija je osumnjičenog identifikovala kao izvršioca oštećenja banera u centru grada na jednoj zgradi, a pretresom stana u kojem živi pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je kokain, saopštio je MUP.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Kurir.rs/Tanjug

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