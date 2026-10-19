DRAGOMIR PREMINUO NAKON SUDARA U VIŠNJIČKOJ ULICI: Vozač G klase se zakucao u više vozila i izazvao tragediju!
- Dragomir M. (83) poginuo je nakon sudara u Višnjičkoj ulici na Paliluli, kada se njegov 'reno megan' sudario sa 'mercedesom' G klase.
Dragomir M. (83) stradao je juče u saobraćajnoj nesreći u beogradskoj opštini Palilula, kada se u svom vozilu marke "reno megan" sudario sa vozačem "mercedesa" G klase.
Kako smo ranije pisali, do nesreće je došlo juče oko 12.50 sati u Višnjičkoj ulici, kada je, prema našim informacijama, vozač "mercedesa" prvo, tokom vožnje kolovozom, udario u "reno megan", a onda se odbio do parkinga jedne zgrade i tu se zakucao u još nekoliko parkiranih vozila.
Nesrećni Dragomir M. teško je povređen u ovom sudaru i on je odmah odvezen u Urgentni centar, gde je nakon nekoliko sati izgubio bitku za život.
U nesreći su povređene još četiri osobe. Na snimcima koji su juče osvanuli na društvenim mrežama vidi se da je "reno" pretrpeo velika oštećenja. Vrata na tom vozilu su razvaljena i prednji deo automobila potpuno je uništen,
Istragu o ovoj nesreći pokrenulo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.