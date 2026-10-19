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Dragomir M. (83) stradao je juče u saobraćajnoj nesreći u beogradskoj opštini Palilula, kada se u svom vozilu marke "reno megan" sudario sa vozačem "mercedesa" G klase.

Kako smo ranije pisali, do nesreće je došlo juče oko 12.50 sati u Višnjičkoj ulici, kada je, prema našim informacijama, vozač "mercedesa" prvo, tokom vožnje kolovozom, udario u "reno megan", a onda se odbio do parkinga jedne zgrade i tu se zakucao u još nekoliko parkiranih vozila.

Nesrećni Dragomir M. teško je povređen u ovom sudaru i on je odmah odvezen u Urgentni centar, gde je nakon nekoliko sati izgubio bitku za život.

U nesreći su povređene još četiri osobe. Na snimcima koji su juče osvanuli na društvenim mrežama vidi se da je "reno"  pretrpeo velika oštećenja. Vrata na tom vozilu su razvaljena i prednji deo automobila potpuno je uništen,

Istragu o ovoj nesreći pokrenulo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

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