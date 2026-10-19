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U selu Grudaš kod Žitorađe jutros oko 7.30 časova izbio je požar na jednoj kući. 

Dobrovoljci iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grudaš su odmah reagovali i sprečili veću materijalnu štetu. Na licu mesta su i vatrogasci iz Prokuplja.

Kuća se koristi vikendom, pa su vlasnici juče otišli iz nje, ali je ostala vatra u šporetu, koja je izazvala požar. Zapalio se dimnjak i izgorela je za sada krovna konstrukcija, a požar se proširio i na čitavu kuću.

Kurir.rs

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