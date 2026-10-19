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Radnik u Fabrici „Simpo Šik“ u Kuršumliji zadobio je teške telesne povrede kada je pao sa visine od nekoliko metara. Nakon što mu je ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija ukazala pomoć, prebačen je u Opštu bolnicu Prokuplje.

Prema informacijama do kojih smo došli, sve se dogodilo sinoć oko 18 časova, a tridesetdevetogodišnji Kuršumličanin je bio u smeni i radio na presi, sa koje je pao. Zadobio je povrede kičmenog stuba, odnosno prelom pršljenova.

Kurir.rs

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