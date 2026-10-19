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Uzrok jučerašnjeg požara na Bežanijskoj kosi, u Beogradu, je zapaljena cigareta, a povređen je muškarac Z. M. (50).

Vatra je izbila juče oko 15 sati u Ulici Nikole Dobrovića broj 36 na terasi jednog stana u prizemlju, a komšije su odmah pozvale vatrogasce.

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izazvala cigareta koju je pušio Z.M., a plamen je ubrzo zahvatio stvari na terasi i proširio se na stan. Muškarac se na terasi nalazio sa majkom (76).

Z.M. je pokušavao da ugasi vatru i tom prilikom se posekao na popucalo staklo. On je zadobio posekotine na desnoj ruci i opekotine na obe šake, a njegova majka je prošla bez povreda.

Zbog gustog dima koji se brzo širio hodnicima, vatrogasci su odmah evakuisali sve stanare zgrade.