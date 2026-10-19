Iako uvođenje ove tehnologije načelno nije tehnički nemoguće ni u Srbiji, to ne znači da domaće forenzičke službe već imaju uvedenu i validiranu proceduru za analizu DNK iz vazduha.

Prema rečima kriminologa, za širu primenu bilo bi potrebno obezbediti odgovarajuću opremu i filtere, proveriti pouzdanost metode u domaćim uslovima, obučiti stručnjake i uspostaviti jasne protokole za prikupljanje, transport i čuvanje uzoraka. Neophodno je i utvrditi pod kojim uslovima bi rezultati mogli da se koriste kao dokaz u sudskim postupcima.

- U Srbiji već postoji sistem forenzičkih DNK analiza, ali sposobnost laboratorije da analizira klasične biološke tragove ne znači automatski da je osposobljena i za analizu DNK iz vazduha. To bi moralo posebno da se proveri i validira - naglašava Janković.

Kao prvi korak, najrealnije bi bilo sprovesti pilot-projekat u saradnji policije, nadležne forenzičke laboratorije i naučne ustanove. Tek nakon provere rezultata u različitim uslovima moglo bi se odlučivati o široj primeni. Do tada, DNK iz vazduha ostaje nova mogućnost u delovanju forenzičara, a ne nepogrešiv način za otkrivanje počinilaca. Ipak, ukoliko dalja istraživanja potvrde njenu pouzdanost, tragovi koje čovek ostavlja a da toga nije ni svestan mogli bi da postanu još jedan važan adut u borbi protiv kriminala.