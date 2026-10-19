saobraćajna nesreća
U SUDARU KOD BAČKOG GRADIŠTA POGINULA DEVOJKA (20) IZ BEČEJA: Nove informacije o tragičnoj nesreći, vozila sletela sa kolovoza
- Na putu između Bečeja i Bačkog Gradišta u sudaru dva automobila poginula je devojka K. T. (20) iz Bečeja.
- Još jedna osoba je teško povređena, a vozila su od siline udara sletela sa kolovoza.
Slušaj vest
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, 16. oktobra, oko 18 časova, na putu između Bečeja i Bačkog Gradišta, život je izgubila devojka K. T. (20) iz Bečeja.
Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila, koja su od siline udara sletela sa kolovoza.
Nesrećna K.T. preminula je na licu mesta, a u nesreći je teško povređena još jedna osoba.
Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su izazvale tešku tragediju.
Reaguj
Komentariši