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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, 16. oktobra, oko 18 časova, na putu između Bečeja i Bačkog Gradišta, život je izgubila devojka K. T. (20) iz Bečeja.

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila, koja su od siline udara sletela sa kolovoza.

Nesrećna K.T. preminula je na licu mesta, a u nesreći je teško povređena još jedna osoba.