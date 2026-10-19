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Devojka K. T. (20) iz Bečeja poginula je u petak kod Bačkog Gradišta i to samo nekoliko dana pred svoj rođendan, a prema poslednjim informacijama, do nesreće je došlo kada se u vozilo u kojem je bila zakucao automobil koji je naleteo iz suprotnog smera.

Teška nesreća dogodila se 16. oktobra oko 18 sati, na putu između Bečeja i Bačkog Gradišta, a dva automobila su se direktno sudarila. Od siline udara oba vozila su sletela sa kolovoza.

Prema nezvaničnim informacijama, u automobilu u kojem je bila K.T. bilo je još dvoje mladih, a u nesreći je povređena još jedna osoba.

K. T. je iz Bečeja, a na društvenim mrežama osvanula su brojna opraštanja od tragično stradale devojke.

Poginula K. T. Foto: Facebook

- Sa dubokim bolom i tugom obaveštavamo vas da je naša draga bivša učenica, K. T., tragično i iznenada preminula. Teško je pronaći reči za ovaj neshvatljivi gubitak. U utorak u 13 časova ispratićemo je na njen poslednji put na groblju Belvaroši. Naše iskreno saučešće ožalošćenoj porodici. Počivaj u miru - piše u objavi Gimnazije Bečej, koju je K. T. pohađala.

Ona je u svojoj opštini bila poznata i kao talentovana muzičarka, koja je svirala cimbal, i učiteljica u mađarskom narodno-kulturnom obrazovnom centru „Izvor”. Ova ustanova se, takođe, oprostila od nje.

K.T. poznata kao talentovana cimbalistkinja Foto: Facebook

- Tragično i iznenada preminula je naša draga, jedina, prelepa cimbalistkinja, učiteljica i član porodice, K. T. Teško je pronaći reči za ovaj neshvatljivi gubitak - piše na Fejsbuk stranici "Izvora".